Леонардо Ди Каприо 50: топ-9 лучших фильмов актера

Актерский дебют у Ди Каприо состоялся в два года, когда он выступил с импровизированным танцем на фестивале перфоманса, но к 50 годам у него уже очень солидный багаж фильмов, многие из которых стали классикой кино.

11 ноября голливудская суперзвезда Леонардо Ди Каприо отмечает свой 50-летний юбилей. Один из самых знаковых актеров в мире семь раз был номинирован на "Оскар", получив заветную статуэтку в 2016 за главную роль в фильме "Выживший". В его трофейной копилке – не только "Оскар", но и BAFTA, три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряный медведь" (1997) Берлинского кинофестиваля. Фокус собрал 9 фильмов, в которых талант Ди Каприо показан во всех его гранях.

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

В фильме Стивена Спилберга "Поймай меня, если сможешь", молодой Леонардо Ди Каприо прославился ролью молодого мошенника Фрэнка Абигнейла.

Он уже успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии Pan Am. И все это – до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам.

В итоге Абигнейла все же ловят и сажают в тюрьму на 12 лет, но ФБР не хочет просто так терять потенциал парня и предлагает ему сотрудничество в обмен на сокращение срока.

За эту роль Леонардо Ди Каприо был номинирован на "Золотой глобус".

Лучшие сцены из фильма "Поймай меня, если сможешь"

"Банды Нью-Йорка" (2002)

В исторической драме Мартина Скорсезе в центре сюжета — Нью-Йорк 1863 года. В то время улицы американских городов были заполнены различными преступными группировками, которые постоянно боролись за власть в своих районах. Однажды в Манхэттене произошло столкновение между "коренной" бандой и бандой иммигрантов, которые недавно приехали в Нью-Йорк. В результате стычки от рук главаря "коренной" банды Билла Каттинга, носившего прозвище "Мясник", погиб предводитель иммигрантов Вэллон, называвшийся "Священник". Он был ирландцем по происхождению. У него был малолетний сын, которого впоследствии отправили в исправительную колонию, откуда он смог выйти только через 16 лет. Молодой человек решает вернуться в район, где он жил, чтобы отомстить главарю банды за смерть отца.

Ради этой роли Леонардо набрал почти 18 кг. Он очень скрупулезно отнесся к работе, поскольку три года не участвовал в достойных проектах после провала его фильма "Пляж".

Роль молодого Вэллона показала новые грани таланта Ди Каприо и положила начало многолетнему сотрудничеству великих актера и режиссера.

Фильм "Банды Нью-Йорка" был номинирован на "Оскар" в 10 категориях, но не получил ни одной статуэтки из-за слишком натуралистичных сцен жестокости и обилия крови.

Трейлер фильма "Банды Нью-Йорка"

"Отступники" (2006)

По сюжету криминального триллера Мартина Скорсезе, два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады: один из них — агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой — "крот", внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.

Леонардо Ди Каприо гениально исполнил роль Билли Костигана, и зрители буквально через экран могут почувствовать его эмоциональную и физическую боль в роли тайного полицейского, пытающегося поймать печально известного ирландского главаря мафии (великолепно сыгранного Джеком Николсоном).

Сцена из фильма "Отступники"

"Кровавый алмаз" (2006)

"Кровавый алмаз" 2 — американский политический военный триллер 2006 года, восьмой полнометражный фильм кинорежиссера и сопродюсера Эдварда Цвика. Он принес Леонардо Ди Каприо номинацию на "Оскар".

По сюжету рыбак Соломон отправлен на принудительные работы в алмазные шахты.В один из дней он находит розовый алмаз огромного размера. Мужчина попытался спрятать его находку. Но эта затея закончилась неудачей. Пуазон хотел наказать провинившегося, но ему помешали воска, внезапно ворвавшиеся на данную территорию. Вместе с Соломоном военачальник оказывается в плену. Они отправляются в тюрьму, находящуюся во Фритауне. Такая же участь ожидала и других мятежников.

Леонардо Ди Каприо сыграл Дэнни Арчера, бывшего военнослужащего армии ЮАР, который стал наемником и контрабандистом оружия. Его арестовали, когда он пытался провезти контрабандой алмазы в Либерию. Эти алмазы предназначались полковнику Кутзее, бывшему командиру Арчера, отъявленному корыстолюбцу, за спиной которого стоит Tiara Diamond Company во главе с Рудольфом Ван де Каапом и его представителем Рупертом Симмонсом. Будучи наслышанным о необычайном алмазе, Арчер устраивает "освобождение" Соломона из тюрьмы и предлагает помочь ему найти его семью, если он приведет Арчера к алмазу.

Фильм получил в целом одобрительные отзывы, а Ди Каприо — очередную номинацию на "Золотой глобус" и "Оскар". В обоих случаях он уступил премию Форесту Уитакеру.

Трейлер фильма "Кровавый алмаз"

"Начало" (2010)

В фильме Кристофера Нолана Леонардо Ди Каприо сыграл Доминика Кобба, талантливого вора и лучшего из лучших в опасном искусстве извлечения. Он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил.

Ди Каприо был первым актером, которого взяли на роль в фильме. Нолан пытался поработать с актером на протяжении многих лет, и встречался с ним несколько раз, но не смог убедить его сняться ни в одной из своих картин до "Начала". Ранее роль была предложена Брэду Питту и Уиллу Смиту.

Роль Кобба сравнивается с "привидениями вдовца в готическом романе".

Фильм "Начало" вышел в 2010 году

"Остров проклятых" (2010)

"Остров проклятых" — американский неонуарный психологический фильм ужасов, снятый Мартином Скорсезе по одноименному роману 2003 года Денниса Лихейна о маршале США Эдвард Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) и его напарнике Чаке Оуле (Марк Руффало), которые приезжает на Остров проклятых, чтобы расследовать дело в психиатрической лечебнице, после того как один из пациентов, детоубийца Рэйчел Соландо (Эмили Мортимер) пропадает.

Это четвертая совместная работа Скорсезе и актера Леонардо Ди Каприо. Сюжет и развитие хоррора удивили непредсказуемой концовкой.

Фильм вышел в широкий прокат 19 февраля 2010 года и получил в целом положительные отзывы критиков. Он был выбран Национальным советом кинокритиков США одним из десяти лучших фильмов 2010 года. Фильм также известен своим саундтреком, в котором широко использовалась классическая музыка, например, Густава Малера, Кшиштофа Пендерецкого, Дьердя Лигети, Джона Кейджа, Ингрэма Маршалла и Макса Рихтера.

Концовка фильма "Остров проклятых" потрясла зрителей

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

"Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе — это американская эпическая биографическая криминальная черная комедия, в основе которой — одноименные мемуары Джордана Белфорта, скандально известного брокера и бизнес-тренера, автора техники "прямого убеждения".

В картине Леонардо Ди Каприо мастерски сыграл главную роль, воплотив на коррумпированного, но бесспорно гениального биржевого маклера, за которую получил номинации на "Оскар", "BAFTA" и был награжден "Золотым глобусом". Это – пятая картина Ди Каприо и Мартина Скорсезе.

Леонардо также выступил продюсером фильма, показав, что его ценность в Голливуде значительно выросла.

Герой Леонардо Ди Каприо дал мастер-класс по продажам, который потом стал культовым

"Выживший "(2015 год)

"Выживший" — остросюжетный вестерн, который рассказывает о б охотнике Хью Глассе, который был серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.

Эта роль принесла Ди Каприо долгожданный "Оскар", а также премию Гильдии киноактеров, премию BAFTA и премию "Выбор критиков" за лучшую мужскую роль.

Сцена с медведем в фильме "Выживший"

"Не смотрите вверх" (2021)

"Не смотрите вверх" — научно-фантастическая сатира Адама Маккея на безразличие правительства США к изменению климата. Леонардо Ди Каприо блестяще сыграл роль доктора Минди, провинциального ученого, который в мгновение ока превращается из ботана в национальный секс-символ. Герой всячески пытается донести миру о надвигающейся опасности, но его все игнорируют.

Кроме него, в фильме появились Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тайлер Перри и Мерил Стрип.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, зрителям лента понравилась. Она возглавила топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix в более чем 95 странах мира. В итоге "Не смотрите наверх" стал вторым самым просматриваемым фильмом в истории сервиса Netflix.

Сыме интересные моменты фильма "Не смотрите вверх"

Ранее Фокус писал, как Леонардо Ди Каприо начал праздновать свой юбилей.