Редкий кадр: Гвинет Пэлтроу показала своих взрослых детей и мать

Актриса показала, чем ей запомнилось ушедшее лето.

Оскароносная американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая 27 сентября отметит свое 50-летие, поделилась с подписчиками редкими кадрами, где показывает самых близких людей, в том числе двоих детей – 18-летнюю дочь Эппл и 16-летнего сына Мозеса, обнимая их.

На снимках Гвинет выглядела элегантно в светло-голубом шифоновом платье, держась за руки со своим мужем Брэдом Фэлчаком, когда пара позировала в саду. Тут же есть фото Пэлтроу с ее 79-летней матерью, актрисой Блайт Даннер и друзьями за ужином.

Есть в карусели и кадр, где актриса рядом с Мозесом стоят у трапа частного самолета. Она обняла подростка, и вместе они смотрят в объектив. В подписи к публикации Пэлтроу отметила:

"Лето 2022 года,ты принесло все это не жалея сил. Восторг, приключение, переход, радость и горе в равной степени. Спасибо за твои напоминания, связи и углубление".

Звезда, которая скоро отметит серьезный юбилей, ранее говорила о том, что не собирается отвечать представлениям общества о том, как должна вести себя женщина в ее возрасте. Она уверена, что "не должно быть правил" о том, когда следует перестать носить "определенную одежду", а также восторгается женщинами, которые не прибегали к услугам пластических хирургов в погоне за молодостью.

"Буквально на днях я надела самую короткую юбку, которую носила десять лет назад: это было старое платье Шанель, которое я нашла в подвале, и оно сработало. Люди должны носить то, в чем они чувствуют себя хорошо", – призналась знаменитость.

До того, как ей исполнилось 45, Гвинет боялась старения. Она испытывала беспокойство, связанное со своим здоровьем и смертью, признаваясь, что чувствовала себя эмоционально заблокированной. Однако в какой-то момент звезда решила, что достаточно страданий. К новому рубежу она подходит совершенно с другими мыслями.

"Я действительно чувствую себя прекрасно, когда мне исполняется 50. Мне очень повезло, что у меня есть здоровье и сила в моем теле. Я чувствую, что многие решения, которые я приняла в свои 20, 30 и 40 лет, теперь приносят дивиденды. Старение – это путешествие к познанию себя настоящей. Это учит полностью принимать то, кто вы есть на самом деле".

Напомним, Пэлтроу призналась в любви Брэду Питту спустя 25 лет после разрыва отношений.