Рідкісний кадр: Гвінет Пелтроу показала своїх дорослих дітей і матір

Акторка показала, чим їй запам'яталося минуле літо.

Оскароносна американська акторка Гвінет Пелтроу, яка 27 вересня відзначить своє 50-річчя, поділилася з підписниками рідкісними кадрами, де показує найближчих людей, у тому числі двох дітей — 18-річну дочку Еппл і 16-річного сина Мозеса, обіймаючи їх.

На знімках Гвінет мала елегантний вигляд у світло-блакитній шифоновій сукні, тримаючись за руки зі своїм чоловіком Бредом Фелчаком, коли пара позувала в саду. Тут є фото Пелтроу з її 79-річною матір'ю, акторкою Блайт Даннер, і друзями за вечерею.

Є в каруселі є кадр, де акторка поряд із Мозесом стоять біля трапу приватного літака. Вона обійняла підлітка, і разом вони дивляться в об'єктив. У підписі до публікації Пелтроу зазначила:

"Літо 2022 року, ти принесло все це не шкодуючи сил. Захват, пригода, перехід, радість і горе однаково. Дякую за твої нагадування, зв'язки та поглиблення".

Зірка, яка незабаром відзначить серйозний ювілей, раніше говорила про те, що не збирається відповідати уявленням суспільства про те, як повинна поводитися жінка в її віці. Вона впевнена, що "не повинно бути правил" про те, коли слід припинити носити "певний одяг", а також захоплюється жінками, які не вдавалися до послуг пластичних хірургів у гонитві за молодістю.

"Буквально днями я одягла найкоротшу спідницю, яку носила десять років тому: це була стара сукня "Шанель", яку я знайшла в підвалі, і вона спрацювала. Люди повинні носити те, в чому вони почуваються добре", — зізналася знаменитість.

Перш ніж їй виповнилося 45, Гвінет боялася старіння. Вона відчувала занепокоєння, пов'язане зі своїм здоров'ям і смертю, зізнаючись, що почувала себе емоційно заблокованою. Однак у якийсь момент зірка вирішила, що достатньо страждань. До нового рубежу вона підходить із іншими думками.

"Я дійсно почуваюся чудово, коли мені виповнюється 50. Мені дуже пощастило, що в мене є здоров'я та сила в моєму тілі. Я відчуваю, що багато рішень, які я ухвалила у свої 20, 30 та 40 років, тепер приносять дивіденди. Старіння — це подорож до пізнання себе справжньою. Це вчить повністю приймати те, хто ви є насправді”.

Нагадаємо, Пелтроу зізналася в коханні Бреду Пітту через 25 років після розриву стосунків.