Гвінет Пелтроу зізналася у коханні Бреду Пітту через 25 років після розлучення

Пара зустрічалася з 1994 по 1997 рік і навіть побралася, проте до весілля справа так і не дійшла.

49-річна американська актриса і бізнес-вумен Гвінет Пелтроу у спільному інтерв'ю з 58-річним колегою по цеху і колишнім коханим Бредом Піттом для Goop зізналася, що досі відчуває до нього почуття, які сильніші за дружбу.

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Серед інших тем бесіди був День батька, що наближається, і Бред згадав про те, як тато Гвінет, Брюс Пелтроу, який помер у 2002 році, сформував його погляд на батьківство.

"Одна з багатьох речей, які мені подобалися в Брюсі, — це те, що він вплинув на мене глибоко і я досі вважаю його великою людиною. У ньому була справедливість, яку я дуже цінував. Я думаю, це зачепило мене за живе", — зізнався Пітт, додавши, що містер Пелтроу був для нього кимось на зразок тренера чи наставника.

Якоїсь миті цих зізнань Гвінет розчулилася і сказала Бреду, що дуже любить його і рада, що має такого друга у своєму житті.

Колишні кохані підтримують тісні стосунки, і акторка навіть допомагає просувати Пітту його нову лінію кашеміру God's True Cashmere, яку її оздоровча компанія рекламує як ідеальний подарунок на День батька. Бред розповів, як саме батько Гвінет уперше познайомив його з кашеміром, що надихнуло його на створення власної лінії разом із діловим партнером Сат Харі Халса.

Гвінет назвала колекцію "такою красивою":

"Я постійний покупець і великий фанат. Подарувала мамі на День матері, їй дуже сподобалося. Вона така: "О, Гвінні, це схоже на теплі обійми — я ніколи не знімаю його", — поділилася актриса, на що Бред відповів: "Це знак схвалення. Це висока планка".

Пітт і Пелтроу почали зустрічатися 1994 року. Вже через рік вони побралися, проте 1997-го розлучилися. Гвінет закрутила роман із Беном Аффлеком і була з ним до 2000-го. Ще через три роки вона вийшла заміж за фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна. Через 11 років актриса ухвалила рішення про "свідоме розставання".

Зараз вона одружена з Бредом Фелчуком. Акторка навіть пожартувала, що знайшла "свого" Бреда через 20 років після розлучення з Піттом.

Нагадаємо, Пелтроу показала дочку від Кріса Мартіна. Також нещодавно вона похвалилася підгузками преміум-класу із застібками із бурштину.