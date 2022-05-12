Гвінет Пелтроу створила підгузки преміум-класу із застібками з бурштину (фото, відео)

Реклама підгузка, який коштує $10, викликала негативну реакцію користувачів, і пізніше Гвінет пояснила, у чому ж істинне значення цього продукту категорії люкс.

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Американська актриса Гвінет Пелтроу, яка за сумісництвом є засновницею lifestyle-платформи з неоднозначною репутацією Goop, представила одноразові підгузки Diapér зі шерсті альпаки з бурштином, упаковка яких із 12 штук коштує $120.

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"Наш новий одноразовий підгузок на підкладці з натуральної вовни альпаки та скріплений бурштиновим дорогоцінним камінням, відомим своїми стародавніми емоційними властивостями, що очищають. Із ароматом жасмину та бергамота", — говорить опис продукту.

У свою чергу користувачі обрушилися на Гвінет із критикою за такий виріб, дорікаючи їй у гонитві за невиправданою розкішшю.

Через деякий час Гвінет записала відеозвернення, де розповіла, що насправді реліз цього підгузка — ніщо інше як акція з привернення уваги до проблеми бідності. Багато американських родин не можуть дозволити собі купувати їх у необхідній кількості.

"Якщо ставлення до підгузків як до розкоші призводить вас до сказу, то слід обкладати їх податком як розкіш. Незважаючи на абсолютну необхідність підгузків, у 33 штатах до них не ставляться як до предмета першої необхідності. Вони оподатковуються як предмет розкоші. (Ми оцінили наші вигадані підгузки в $120, тому що податок на підгузки може щорічно обходитися сім'ям саме в цю суму.) Прямо зараз багато нужденних родин також відчувають труднощі через загальнонаціональну нестачу дитячих сумішей", — повідомила знаменитість.

Раніше ми розповідали про те, що Гвінет Пелтроу презентувала нову ароматичну свічку, яку назвала Hands Off My Vagina ("Руки геть від моєї вагіни"). Вона була створена в співпраці з парфумером Heretic Parfumes Дугласом Літтлом на захист репродуктивних прав жінок.

У лютому минулого року актриса випустила в продаж вібратор за $95. Новий продукт вона представила на День усіх закоханих.

У цілому бренд Goop славиться своїми незвичайними товарами, починаючи від спрею проти енергетичних вампірів, наклейок, що підвищують життєву енергію, і закінчуючи камінням, зарядженим особистим шаманом Гвінет.