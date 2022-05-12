Гвинет Пэлтроу создала подгузники премиум-класса с застежками из янтаря (фото, видео)

Реклама памперса, который стоит $10 долларов, вызвала негативную реакцию пользователей, и позже Гвинет объяснила, в чем же истинный смысл этого продукта категории люкс.

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Американская актриса Гвинет Пэлтроу, которая, по совместительству является основательницей lifestyle-платформы с неоднозначной репутацией Goop, представила одноразовые подгузники Diapér из шерсти альпаки с янтарем, упаковка которых из 12 штук стоит $120.

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"Наш новый одноразовый подгузник на подкладке из натуральной шерсти альпаки и скреплен янтарными драгоценными камнями, известными своими древними очищающими эмоциональными свойствами. С ароматом жасмина и бергамота", – гласит описание продукта.

В свою очередь пользователи обрушились на Гвинет с критикой за такое изделие, упрекая ее в погоне за неоправданной роскошью.

Некоторое время спустя Гвинет записала видеообращение, где рассказала, что на самом деле релиз этого подгузника – ни что иное как акция по привлечению внимания к проблеме бедности. Многие американские семьи не могут позволить себе покупать их в необходимом количестве.

"Если отношение к подгузникам как к роскоши приводит вас в бешенство, то следует облагать их налогом как роскошь. Несмотря на абсолютную необходимость подгузников, в 33 штатах к ним не относятся как к предмету первой необходимости. Они облагаются налогом как предмет роскоши. (Мы оценили наши вымышленные подгузники в $120, потому что налог на подгузники может ежегодно обходиться семьям именно в эту сумму.) Прямо сейчас многие нуждающиеся семьи также испытывают трудности из-за общенациональной нехватки детских смесей", – сообщила знаменитость.

Ранее мы рассказывали о том, что Гвинет Пэлтроу презентовала новую ароматическую свечу, которую назвала Hands Off My Vagina ("Руки прочь от моей вагины"). Она была создана в сотрудничестве с парфюмером Heretic Parfumes Дугласом Литтлом в защиту репродуктивных прав женщин.

В феврале прошлого года актриса выпустила в продажу вибратор за $95. Новый продукт она представила в День всех влюбленных.

В целом бренд Goop славится своими необычными товарами, начиная от спрея против энергетических вампиров, наклеек, повышающих жизненную энергию, и заканчивая камнями, заряженными личным шаманом Гвинет.