Детские памперсы заменяют песок: в Японии нашли новый стройматериал для домов

В исследовании японского Университета Китакюсю говорится, что в растворе для перегородок подгузники заменят до 40% песка. Памперсы — третий источник мусора в мире, каждый год на свалки выбрасывают более 18 миллиардов экземпляров.

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Специалисты японского Университета Китакюсю выяснили, что использованные одноразовые подгузники — это отличный стройматериал для домов. Выводы они опубликовали 18 мая в журнале Scientific Reports.

Ученые смешали в нужной пропорции вымытые, высушенные и измельченные использованные подгузники с цементом, песком, гравием и водой. Образцы выдерживали 28 дней. Затем они рассчитали максимальное количество песка, которое можно заменить подгузниками для постройки дома площадью 36 квадратов.

Оказалось, что подгузники могут заменить 10% песка в бетоне, который необходим для возведения колонн и балок в трехэтажном доме. В одноэтажном доме доля подгузников увеличилась до 27%.

В растворе для создания перегородок памперсы могут заменить до 40% песка, а для полов и мощения сада — до 9%. Превышение данных пропорций приведет к непригодности бетона для строительства, сделали вывод эксперты.

Исследователи высчитали средний показатель — до 8% песка во всех бетонных конструкциях для строительства одноэтажного дома площадью 36 м², можно заменить подгузниками.

"Добавление использованных подгузников не снижает прочность бетона. Использование подгузников для создания композитных материалов возможно, особенно для производства экологически чистых и экономичных материалов", — заявила команда.

Источник мусора: в мире выбрасывают более 18 миллиардов подгузников в год

По данным Scientific Reports, одноразовые подгузники — это третий по величине источник мусора во всем мире. Ежегодно на свалках оказывается более 18 миллиардов памперсов.

Японские исследователи хотели найти способ сохранить преимущества бетона, но сделать его экологичнее и дешевле в производстве. Они руководствовались желанием решить проблему увеличения населения Индонезии и спроса на недорогое жилье.

Индонезия занимает шестое место в мире по использованию подгузников, в основном их выбрасывают в реки и водоемы страны, указали эксперты.

"Строительные материалы часто являются самым дорогим компонентом в жилищном строительстве, на них приходится до 80% затрат. Бетон остается основой любого строительства — из-за его прочности и долговечности", — подытожили ученые.

Напомним, что актриса Гвинет Пэлтроу в апреле прошлого года показывала подгузники Diapér из шерсти альпаки с янтарем. Такая упаковка 12 штук обойдется в 120 долларов.

А в России вместо бетона строители переходят на дерево. Уже в этом году на территории страны обещают возводить девятиэтажные дома.