"Станет удобным решением": в РФ собрались строить девятиэтажки из дерева (фото)

По словам журналистов, в деревянные многоэтажки могут переселить россиян, которые живут в аварийных домах. Всего на территории РФ насчитывают около 80 тысяч трущоб.

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На территории Российской Федерации могут появиться девятиэтажные дома из дерева. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин во время парламентского диалога в Совете Федерации, пишет российское агентство "Интерфакс".

"Сегодня у нас в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить", — цитируют журналисты чиновника.

Файзуллин утверждает, что на данный момент идет разработка нормативной базы для реализации подобного проекта. По его словам, работа будет завершена в течение 2023 года.

По данным российского СМИ "Известия", правительство рассматривает возможность переселения жителей аварийных домов в деревянные многоэтажки. Для стимуляции переезда в подобные сооружения власти могут ввести на них льготную ипотеку.

В августе прошлого года в издании также сообщили, что первый деревянный многоквартирный дом в РФ построили в 2014 году в Тверской области. В 2022 году россияне также завершили строительство четырехэтажных деревянных домов в Волгоградской области, получивших название ЖК "Соколики".

Деревяный ЖК в городе Сокол

ЖК "Соколики" в Волгоградской области

О том, что россиян нужно переселить из аварийных домов в деревянные, также заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для целого ряда регионов, для многих наших граждан, это может стать действительно удобным, эффективным решением" — сказал Путин 10 февраля на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

По данным реестра, на территории России насчитывается около 80 тысяч аварийных домов, в которых живут 1,4 млн человек. Хуже всего ситуация в Карелии – там почти 4900 сооружений в аварийном состоянии.

Напомним, что 9 февраля на территории РФ, в Новосибирске, обвалился подъезд пятиэтажного жилого дома. Авария произошла из-за взрыва газа, в результате чего началось сильное возгорание.

Еще мы писали о том, что власти РФ стимулируют своих граждан покупать недвижимость на временно оккупированных территориях Украины, предоставив им льготную ипотеку на покупку украинской недвижимости.