Заселение Украины россиянами: у Путина придумали еще один способ, – ЦНС

По данным местного подполья, в Кремле хотят изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины, придумывая для этого все новые методы.

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Власти Российской Федерации предоставили своим гражданам возможность брать льготную ипотеку на покупку жилплощади на временно оккупированных территориях Украины. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Сообщается, что прибегая к подобным мерам, оккупанты стремятся изменить демографический состав в украинских населенных пунктах.

"Таким образом враг стимулирует жителей России приезжать на ВОТ и заселять украинские земли, и одновременно стимулирует местных жителей получать паспорт России, чтобы стать участником программы", — говорится в публикации.

Реализацией упомянутой инициативы занимается финансовый институт развития в жилищной сфере Дом.рф. По данным ЦНС, из государственного бюджета РФ будут выделены субсидии, которые институт должен направить на покрытие разницы в ипотечных процентах банкам.

Ранее, 27 января, в ЦНС также сообщали, что членов семей так называемого "второго армейского корпуса", мобилизованных в ВС РФ на временно оккупированных районах Луганской области, начали вывозить на территорию РФ. Оккупанты обещают этом людям льготы и проживание в отдаленных районах России.

Фокус также писал о том, что по данным ЦНС от 13 февраля, на временно оккупированных россиянами территориях Луганской области школьников переводят на дистанционную форму обучения, чтобы заселить школы военными, которые прибывают из России. Согласно официальной версии оккупантов, изменения проводятся для "защиты" школьников от ОРЗ.

Еще мы писали о том, что 1 февраля в ЦНС рассказали о том, как оккупанты заставляют местное население Запорожской области брать российские паспорта. В частности, россияне обещают вернуть ранее захваченное ними жилье тем, кто ранее выехал.