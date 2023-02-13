Россияне массово заселяют школы на оккупированной территории Луганщины, — ЦНС

Российские агрессоры занимают учебные учреждения, которые находятся далеко от фронта, а детей под видом "защиты от ОРЗ" отправляют учиться дома.

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Российские агрессоры на временно оккупированных территориях Луганской области переводят школьников на дистанционную форму обучения, чтобы заселить школы военными, которые прибывают из России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что официально оккупанты переводят детей под видом "защиты от острых респираторных заболеваний (ОРЗ)".

"Официально школьников переводят во избежание распространения ОРЗ. Однако такие превентивные меры раньше не происходили, между тем оккупационная администрация испытывает проблемы с расселением вновь прибывших оккупантов, которых и заселяют в освобожденные школы", — говорится в сообщении

В ЦНС также сообщили, что речь идет не о территориях, которые прилегают к фронту, где учебный процесс и так практически не проводится, а о тыловых районах, где боевые действия не ведутся.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 13 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области самыми горячими направлениями остаются Кременная и Белогоровка. Здесь оккупанты идут на штурм и обстреливают позиции ВСУ с разных сторон.

Кроме того Фокус ранее информировал, что 13 февраля разведка Великобритании в отчете сообщила, что Россия продолжает укреплять оборонительные сооружения на территории Запорожской и Луганской областей, пытаясь противостоять угрозам наступления Вооруженных сил Украины.