Опасается прорыва ВСУ: РФ укрепляется в Запорожской и Луганской областях, — разведка Британии

В британской спецслужбе считают, что одной из центральных дилемм для российских планировщиков, вероятно, является решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь.

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Россия продолжает укреплять оборонительные сооружения на территории Запорожской и Луганской областей, пытаясь противостоять угрозам наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании в отчете за 13 февраля.

Специалисты проанализировали спутниковые снимки за 7 февраля и заметили, что ВС РФ укрепляются в центральной части Запорожской области, особенно в районе села Тарасовка.

Снимки за 8 февраля показали, что РФ создала оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

В разведке отмечают, что несмотря на сосредоточенность в наступлении на центральной части Донбасса, Россия по-прежнему озабочена охраной крайних участков своей расширенной линии фронта. В Запорожской и Луганской областях оккупанты строят защиту и развертывают личный состав.

Линия фронта российско-украинской войны составляет около 1 288 км, 192 из которых простирается в Запорожской области.

В Минобороны Британии считают, что крупный прорыв украинских войск в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", который соединяет Россию и Крым. В то же время успех ВСУ в Луганской области еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных планировщиков", — сказано в сообщении разведчиков.

Напомним, 12 февраля разведка Британии сообщала, что за последние 2 недели Россия понесла самые большие потери с начала войны. В Министерстве обороны Великобритании полагают, что ВС РФ теряют в среднем более 800 человек личного состава в день.

11 февраля в ГУР рассказали, что у России нет ресурсов для крупномасштабного наступления в честь годовщины вторжения. Сейчас ВС РФ ищут слабые места в обороне и пытаются достичь хоть каких-то успехов, несмотря на дефицит ракет.