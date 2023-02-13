Побоюється прориву ЗСУ: РФ зміцнюється у Запорізькій та Луганській областях, — розвідка Британії

У британській спецслужбі вважають, що однією з центральних дилем для російських планувальників, ймовірно, є рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед.

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Росія продовжує зміцнювати оборонні споруди на території Запорізької та Луганської областей, намагаючись протистояти загрозам наступу Збройних Сил України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у звіті за 13 лютого.

Фахівці проаналізували супутникові знімки за 7 лютого та зауважили, що ЗС РФ зміцнюються у центральній частині Запорізької області, особливо в районі села Тарасівка.

Знімки за 8 лютого показали, що РФ створила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області.

У розвідці зазначають, що попри зосередженість у наступі на центральній частині Донбасу, Росія, як і раніше, стурбована охороною крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту. У Запорізькій та Луганській областях окупанти будують захист та розгортають особовий склад.

Лінія фронту російсько-української війни складає близько 1288 км, 192 з яких простягається в Запорізькій області.

У Міноборони Британії вважають, що великий прорив українських військ у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", який сполучає Росію та Крим. Водночас успіх ЗСУ в Луганській області ще більше підірве військову ціль "визволення" Донбасу, яку проголосила Росія.

"Рішення про те, якій із цих загроз протистояти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських оперативних планувальників", — сказано у повідомленні розвідників.

Нагадаємо, 12 лютого розвідка Британії повідомляла, що за останні 2 тижні Росія зазнала найбільших втрат з початку війни. У Міністерстві оборони Великобританії вважають, що ЗС РФ втрачають у середньому понад 800 осіб особового складу щодня.

11 лютого в ГУР розповіли, що Росія не має ресурсів для великомасштабного наступу на честь річниці вторгнення. Наразі ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні і намагаються досягти хоч якихось успіхів, незважаючи на дефіцит ракет.