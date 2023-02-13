"Поперли со всех сторон", — Гайдай об атаках оккупантов в районе Кременной и Белогоровки

Оккупанты попытались выявить слабые места в обороне украинских защитников, но получили "на орехи" и отступили, рассказал глава Луганской ОВА.

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В Луганской области самыми горячими направлениями остаются Кременная и Белогоровка. Здесь оккупанты идут на штурм и обстреливают позиции ВСУ с разных сторон. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня в 4 утра россияне поперли на Белогоровку со всех сторон, но наши Силы обороны дали там отпор. Такая же ситуация была и на Кременском направлении. Большое их количество полезло, но оттянулись назад после боевого столкновения с нашими Силами обороны", — рассказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что на Сватовском направлении ситуация для украинских защитников более стабильная, таких мощных атак, как в районе Кременной и Белогоровки, здесь нет.

Глава ОВА отметил, что в Луганской области в последние дни возросло количество вражеских атак, в том числе и с воздуха, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению ВС РФ.

12 февраля Фокус писал, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что в районе Кременной российские оккупанты несколько отступили из-за полученных от ВСУ потерь.

Также глава Луганской ОВА 10 февраля сообщал, что вооруженные силы России намерены идти в наступление на город Лиман Донецкой области. Сергей Гайдай добавил, что сейчас ВСУ перешли на Луганщине больше к обороне, но выразил надежду, что ситуация изменится, когда Украина получит помощь Запада с вооружением.