"Поперли з усіх боків", - Гайдай про атаки окупантів в районі Кремінної і Білогорівки

Окупанти спробували виявити слабкі місця в обороні українських захисників, але отримали "на горіхи" і відступили, розповів очільник Луганської ОВА.

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На Луганщині найгарячишими напрямками залишаються Кремінна і Білогорівка. Тут окупанти йдуть на штурм та обстрілюють позиції ЗСУ з різних боків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні о 4-й ранку росіяни поперли на Білогорівку з усіх боків, але наші Сили оборони дали там відсіч. Така сама ситуація була і на Кремінському напрямку. Велика їх кількість полізла, але повідтягувалися назад після бойового зіткнення з нашими Силами оборони", — розповів Сергій Гайдай.

Він додав, що на Сватівському напрямку ситуація для українських захисників більш стабільна, таких потужних атак, як в районі Кремінної та Білогорівки, тут немає.

Очільник ОВА наголосив, що на Луганщині останніми днями зросла кількість ворожих атак, зокрема й з повітря, що може свідчити про підготовку до наступу ЗС РФ.

12 лютого Фокус писав, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що в районі Кремінної російські окупанти дещо відступили через отримані від ЗСУ втрати.

Також голова Луганської ОВА 10 лютого повідомляв, що Збройні сили Росії мають намір іти в наступ на місто Лиман Донецької області. Сергій Гайдай додав, що зараз ЗСУ перейшли на Луганщині більше до оборони, але висловив сподівання, що ситуація зміниться коли Україна отримає допомогу Заходу з озброєнням.