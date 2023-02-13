Росіяни масово заселяють школи на окупованій території Луганщини, — ЦНС

Російські агресори займають навчальні заклади, які знаходяться далеко від фронту, а дітей під виглядом "захисту від ГРЗ" відправляють вчитися вдома.

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Російські агресори на тимчасово окупованих територіях Луганської області переводять школярів на дистанційну форму навчання, щоб заселити школи військовими, які прибувають із Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні зазначається, що офіційно окупанти переводять дітей під виглядом "захисту від гострих респіраторних захворювань (ГРЗ)".

"Офіційно школярів переводять, щоб уникнути поширення ГРЗ. Однак такі превентивні заходи раніше не відбувалися, тим часом окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, яких і заселяють у звільнені школи", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС також повідомили, що йдеться не про території, які прилягають до фронту, де навчальний процес і так практично не проводиться, а про тилові райони, де бойові дії не ведуться.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 13 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області найгарячішими напрямками залишаються Кремінна та Білогорівка. Тут окупанти йдуть на штурм і обстрілюють позиції ЗСУ з різних боків.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 13 лютого розвідка Великобританії у звіті повідомила, що Росія продовжує зміцнювати оборонні споруди на території Запорізької та Луганської областей, намагаючись протистояти загрозам наступу Збройних сил України.