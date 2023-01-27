Оккупанты депортацией населения хотят изменить демографический состав Луганщины, - ЦНС

Россияне вывозят жителей оккупированного региона в РФ, а назад завозят своих граждан, рассказывают в ведомстве. Также в ЦНС рассказали, что из Луганской области эвакуируют членов семей бойцов т.н. "армии ЛНР".

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Членов семей так называемого "второго армейского корпуса", мобилизованных в ВС РФ на временно оккупированных районах Луганской области, начали вывозить на территорию России. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС) 27 января.

В сообщении указывается, что семьям боевиков предлагают льготы и предоставляют проживание, а дети получают право на бесплатное обучение в российских ВУЗах.

"Членов семей т. н. второго армейского корпуса "ЛНР" депортируют в Россию. Так, семьям обещают льготы и предоставляют проживание в отдаленных районах РФ. Кроме этого, дети военных получают право бесплатного обучения в ВУЗах РФ. Это, по замыслу оккупантов, должно мотивировать жителей Луганщины вступать в ряды армии врага", — говорится в сообщении.

Также в ЦНС сообщили, что в дальнейшем россияне хотят ассимилировать вывезенные семьи, а тем временем завозят на оккупированную Луганщину жителей РФ. Таким образом российские оккупанты хотят изменить демографический состав региона.

Напомним, в декабре 2022 года в ЦНС сообщали, что российские агрессоры начали проводить тотальные медицинские обследования подростков в Луганской области и депортировать их в детские лагеря, расположенные на территории РФ.

4 января ЦНС информировал, что оккупанты из российской "группы Вагнера" вывезли около 30 жителей Бахмута в российские фильтрационные лагеря.