Окупанти депортацією населення хочуть змінити демографічний склад Луганщини, — ЦНС

Росіяни вивозять мешканців окупованого регіону в РФ, а назад завозять своїх громадян, розповідають у відомстві. Також у ЦНС розповіли, що з Луганської області евакуювали членів сімей бійців т. зв. "армії ЛНР".

Related video

Членів сімей так званого "другого армійського корпусу", мобілізованих у ЗС РФ на тимчасово окупованих районах Луганської області, почали вивозити на територію Росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) 27 січня.

У повідомленні зазначається, що сім'ям бойовиків пропонують пільги та надають проживання, а діти отримують право на безкоштовне навчання у російських ЗВО.

"Членів родини т. зв. другого армійського корпусу "ЛНР" почали вивозити до рф. Так, родині обіцяють пільги й надають проживання у віддалених районах рф. Крім цього, діти військових отримують право безкоштовного навчання у внз рф. Це, за задумом, окупантів, має мотивувати мешканців Луганщини вступати до лав армії ворога", — йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС повідомили, що надалі росіяни хочуть асимілювати вивезені сім'ї, а тим часом завозять на окуповану Луганщину жителів РФ. Так, російські окупанти хочуть змінити демографічний склад регіону.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в ЦНС повідомляли, що російські агресори почали проводити тотальні медичні обстеження підлітків у Луганській області та депортувати їх у дитячі табори, розташовані на території РФ.

4 січня ЦНС поінформував, що окупанти з російської "групи Вагнера" вивезли майже 30 жителів Бахмута в російські фільтраційні табори.