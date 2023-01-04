"Вагнерівці" примусово вивозять українців із Бахмута в Ростов — ЦНС

За даними місцевого підпілля, окупанти відправили мешканців передмістя міста в Донецькій області до фільтраційних таборів, де вирішуватиметься їх подальша доля.

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Окупанти з російської "групи Вагнера" вивезли в Ростов майже 30 жителів Бахмута. Про це в середу, 4 січня, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, за даними місцевого підпілля, окупанти, прикриваючись гуманними цілями й евакуацією, вивезли українців у фільтраційні табори, де вирішуватиметься їх подальша доля — затримання чи розселення у віддалених регіонах РФ.

У ЦНС також зазначають, що росіяни обстрілюють тимчасово окуповані Олешки та Нову Каховку Херсонської області. Загарбники роблять це для того, щоб, як і у випадку з Бахмутом, мати підстави для примусової евакуації населення.

Крім того, представники ЦНС наголошують, що окупанти блокують виїзд громадян із тимчасово окупованих територій на території, контрольовані Україною, що може свідчити про їхні наміри щодо депортації українців.

Нагадаємо, 4 грудня заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Назаренко повідомив, що втрати штурмових груп російських військ у Бахмуті становлять до 80% від загальної кількості.

3 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські захисники продовжують стримувати штурм російських військ у районі Бахмута ціною неймовірних зусиль. За його словами, там ворог фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед.

У той же день у розвідці Британії повідомляли, що ЗС РФ і бойовики з "групи Вагнера" не зможуть захопити Бахмут найближчим часом. За даними аналітиків, Україна перекинула на цей напрямок значне підкріплення.