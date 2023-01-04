"Вагнеровцы" принудительно вывозят украинцев из Бахмута в Ростов — ЦНС

По данным местного подполья, оккупанты отправили жителей предместья города в Донецкой области в фильтрационные лагеря, где будет решаться их дальнейшая судьба.

Related video

Оккупанты из российской "группы Вагнера" вывезли в Ростов около 30 жителей Бахмута. Об этом в среду, 4 января, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, по данным местного подполья, оккупанты, прикрываясь гуманными целями и эвакуацией, вывезли украинцев в фильтрационные лагеря, где будет решаться их дальнейшая судьба — задержание или расселение в отдаленных регионах РФ.

В ЦНС также отмечают, что россияне обстреливают временно оккупированные Алешки и Новую Каховку Херсонской области. Захватчики делают это для того, чтобы, как и в случае с Бахмутом, иметь основания для принудительной эвакуации населения.

Кроме того, представители ЦНС подчеркивают, что оккупанты блокируют выезд граждан из временно оккупированных территорий на территории, контролируемые Украиной, что может свидетельствовать об их намерениях депортации украинцев.

Напомним, 4 декабря заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады Нацгвардии Владимир Назаренко сообщил, что потери штурмовых групп российских войск в Бахмуте составляют до 80% от общего количества.

3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские защитники продолжают сдерживать штурм российских войск в районе Бахмута ценой невероятных усилий. По его словам, там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед.

В тот же день в разведке Британии сообщали, что ВС РФ и боевики из "группы Вагнера" не смогут захватить Бахмут в ближайшее время. По данным аналитиков, Украина перебросила на это направление значительное подкрепление.