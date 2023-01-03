Ворог іде по своїм трупам: Залужний розповів про ситуацію на фронті (карта)

Найскладніша ситуація у районі Бахмута, де противник продовжує штурмувати позиції українських захисників ціною величезних втрат. Проте бійці ЗСУ утримують позиції, а під Авдіївкою продовжують контрнаступ.

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Українські захисники продовжують стримувати штурм російських загарбників у районі Бахмуту ціною неймовірних зусиль. Водночас біля Авдіївки бійцям ЗСУ вдалося утримати позиції та продовжити контрнаступ. Ці та інші події стали темою телефонної розмови Головнокомандувача українських збройних сил Валерія Залужного та голови об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

Насамперед Залужний зазначив про зміни в оперативно-стратегічній обстановці в наземному та повітряному просторах України, а також розповів про найгарячіші точки на театрі бойових дій.

Донецький та Луганський напрямки

Головнокомандувач повідомив, що найскладніша ситуація склалася на Донбасі, де ворог робить спроби штурмувати позиції українських захисників ціною величезних втрат.

"Найскладніша ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", — зазначив український воєначальник.

На рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська точаться важкі бої.

Запорізький напрямок та загрози на північному кордоні

За словами головнокомандувача, українські бійці надійно утримують оборонні позиції у Запорізькій області. Крім того, ЗСУ докладає всіх зусиль, щоб захистити мирне населення Херсона від обстрілів росіян.

Також Залужний зазначив, що ситуація на українсько-білоруському кордоні перебуває під повним контролем сил оборони.

Захист українського неба

Головнокомандувач також подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Він зазначив, що ЗС РФ завдали 14 ударів крилатими ракетами та застосували 94 одиниць дронів-камікадзе, проте західне озброєння допомагає протистояти повітряним атакам.

"Сьогодні вони (ЗРК) рятують життя насамперед громадянських громадян України", — наголосив Залужний.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ 30 грудня застосували в Авдіївці важкі вогнеметні системи "Сонцепек". За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, небезпека цього озброєння для цивільної інфраструктури полягає в тому, що воно не має високої точності.

Командувач Харківським військовим округом генерал Сергій Мельник 3 січня заявив, що він допускає наступ ЗС РФ на Харків. Генерал зазначив, що окупанти можуть діяти так, як і в лютому 2022 року: намагатись відрізати Харків від Києва та не дозволити українським силам на Донбасі прийти на допомогу.