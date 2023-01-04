"Втрати досягають 80%": український боєць розповів про ситуацію в Бахмуті для ЗС РФ

Заступник командира 3-го батальйону у складі 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Назаренко повідомив, що в цьому районі російські війська зазнають великих втрат, разом з тим з нового року вони не змогли посунути лінію фронту.

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Втрати штурмових груп російських військ у Бахмуті становлять до 80% від загальної кількості. Про це розповів заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Назаренко в ефірі телемарафону.

За його словами, тактика РФ під час штурму Бахмута полягає в тому, що вона кидає маленькі групи по 10-20 людей. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

"Ми знаємо, як вони намагаються атакувати. Втрати навіть не загонів, не бойових з'єднань "вагнерівців", а просто натовпів, якими намагаються штурмувати, маленькі такі групки по 8, по 10-20 людей досягають 80%", — сказав він.

Український боєць розповів, що часто росіяни навіть не забирають своїх поранених товаришів по службі. Їх залишають помирати від поганих погодних умов та поранень.

Водночас українським військовим вдається тримати лінію оборони на цьому напрямі. Володимир Назаренко повідомив, що з нового року лінія фронту в цьому районі не просунулась, а ЗС РФ не мають успіхів.

Нагадаємо, 3 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські захисники продовжують стримувати штурм російських військ у районі Бахмуту ціною неймовірних зусиль. За його словами, там ворог фактично своїми трупами намагається просуватися вперед.

У той же день у розвідці Британії повідомляли, що ЗС РФ і бойовики з "групи Вагнера" не зможуть захопити Бахмут найближчим часом. Аналітики зазначили, що Україна перекинула на цей напрямок значне підкріплення.