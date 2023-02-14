Заселення України росіянами: у Путіна вигадали ще один спосіб, – ЦНС

За даними місцевого підпілля, у Кремлі хочуть змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України, вигадуючи для цього нові методи.

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Влада Російської Федерації надала своїм громадянам можливість брати пільгову іпотеку на купівлю житлоплощ на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Центр національного спротиву.

Повідомляється, що, вдаючись до таких заходів, окупанти прагнуть змінити демографічний склад в українських населених пунктах.

"Таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на ТОТ й заселяти українські землі, й водночас стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ аби стати учасником програми", — йдеться у публікації.

Реалізацією згаданої ініціативи займається фінансовий інститут розвитку у житловій сфері "Дом.рф". За даними ЦНС, з державного бюджету РФ виділять субсидії, які інститут повинен направити на покриття різниці в іпотечних відсотках банкам.

Раніше, 27 січня, ЦНС також повідомляли, що членів сімей так званого "другого армійського корпусу", мобілізованих у ЗС РФ на тимчасово окупованих районах Луганської області, почали вивозити на територію РФ. Окупанти обіцяють цим людям пільги та проживання у віддалених районах Росії.

Фокус також писав про те, що за даними ЦНС від 13 лютого, на тимчасово окупованих росіянами територіях Луганської області школярів переводять на дистанційну форму навчання, щоб заселити школи військовими, які прибувають із Росії. Згідно з офіційною версією окупантів, зміни проводяться для "захисту" школярів від ГРЗ.

Ще ми писали про те, що 1 лютого у ЦНС розповіли про те, як окупанти змушують місцеве населення Запорізької області брати російські паспорти. Зокрема, росіяни обіцяють повернути раніше захоплене ними житло тим, хто раніше виїхав.