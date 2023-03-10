"Стане зручним рішенням": у РФ зібралися будувати дев'ятиповерхівки з дерева (фото)

За словами журналістів, до дерев'яних багатоповерхівок можуть переселити росіян, які живуть в аварійних будинках. Загалом на території РФ налічують близько 80 тисяч нетрів.

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На території Російської Федерації можуть з'явитись дев'ятиповерхові будинки з дерева. Про це сказав міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін під час парламентського діалогу в Раді Федерації, пише російське агентство "Інтерфакс".

"Сьогодні у нас в експертизі Росії знаходиться документація вже на дев'ятиповерхові об'єкти, які, можливо, будуватимуть", — цитують журналісти чиновника.

Файзуллін стверджує, що наразі триває розробка нормативної бази для реалізації такого проєкту. За його словами, роботу буде завершено протягом 2023 року.

За даними російського ЗМІ "Известия", уряд розглядає можливість переселення мешканців аварійних будинків у дерев'яні багатоповерхівки. Для стимуляції переїзду в подібні споруди влада може запровадити на них пільгову іпотеку.

У серпні минулого року у виданні також повідомили, що перший дерев'яний багатоквартирний будинок у РФ збудували у 2014 році у Тверській області. У 2022 році росіяни також завершили будівництво чотирьохповерхових дерев'яних будинків у Волгоградській області, які отримали назву ЖК "Соколики".

Дерев'яний ЖК у місті Сокол

ЖК "Соколики" у Волгоградській області

Про те, що росіян потрібно переселити з аварійних будинків у дерев'яні, також заявив президент Володимир Путін.

"Для цілої низки регіонів, для багатьох наших громадян, це може стати справді зручним, ефективним рішенням", — сказав Путін 10 лютого на нараді з питань розвитку лісопромислового комплексу.

За даними реєстру, на території Росії налічується близько 80 тисяч аварійних будинків, в яких мешкають 1,4 млн осіб. Найгірша ситуація у Карелії – там майже 4900 споруд в аварійному стані.

Нагадаємо, що 9 лютого на території РФ, у Новосибірську, обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Аварія сталася через вибух газу, внаслідок чого почалося сильне загоряння.

Ще ми писали про те, що влада РФ стимулює своїх громадян купувати нерухомість на тимчасово окупованих територіях України, надавши їм пільгову іпотеку на купівлю української нерухомості.