Гвінет Пелтров випустила в продаж вібратор

Двостороння секс-іграшка вже продається на сайті акторки і коштує 95 доларів.

Голлівудська акторка Гвінет Пелтров, яка прославилася, крім своєї кар'єри, ще й незвичайним набором предметів, що продаються на її сайті Goop, представила під своїм брендом, найактуальніший, на її думку, продукт у День святого Валентина — вібратор. Про це пише Daily Mail.

Двосторонній вібратор коштує 95 доларів, може використовуватися в душі й ванній та гарантує "неземну насолоду". У нього вісім швидкостей, і в анотації написано, що якщо його "залишити на тумбочці, то він нікого не збентежить, оскільки виглядає, як витвір мистецтва".

Пелтров навіть пропіарила новий продукт, запостивши в Instagram свій знімок із вручення премії "Оскар" у 1999 році.

[ + – ] Всі фото: Instagram gwynethpaltrow

"Та годі, я теж вмію робити меми, друзі", — підписала акторка знімок.

Минулого року Гвінет Пелтров під час бесіди на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon акторка представила нову свічку з написом This smells like my orgasm ("Це пахне як мій оргазм") і розповіла, що вона упакована в коробку із зображенням феєрверків. Вона запропонувала Феллону зробити такий подарунок дружині.

Також акторку не раз дорікали в пропаганді лженауки. Кілька років тому прокурори Каліфорнії оштрафували її велнес-компанію Goop на 145 000 доларів за продаж "вагінальних яєць": Гвінет пропонувала придбати камені з рожевого кварцу у формі яйця і вводити їх у піхву для підвищення сексуальної активності, нормалізації гормонального балансу та поліпшення жіночої енергії в цілому .