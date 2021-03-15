"Мати вібратор — це нормально": Милованов заступився за звільнену з ЦВК Яременко (відео)

На думку чиновника, частина українського суспільства відстає від Європи у плані сексуальної освіти, і пост помічниці голови Центрвиборчкому України з комунікацій Анжели Яременко це показав.

Радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов висловив свою думку щодо історії зі звільненням Яременко після посту в соцмережі про вібратор.

"Це нормально — мати вібратор. Нічого такого тут немає. Це просто показує відсталість частини нашого суспільства в плані сексуальної освіти. У світі це давно нормально", — заявив він в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Він також згадав про те, що його шокувало під час роботи в Німеччині 15 років тому.

"Для мене тоді як для українця було шоком — я займався йогою на вулиці, по діагоналі був гей-клуб, а навпаки — секс-шоп, і ще по діагоналі — церква. І вони всі разом, буквально 10 метрів один від одного, якось уживалися. А у нас вібратор собі хтось купив — все, новина рівня національних", — підкреслив він.

Як відомо, Анжела Яременко, яка веде в Facebook блог під ніком Bad Mama, розповіла історію про те, як на День святого Валентина отримала в подарунок зламаний вібратор.

Під публікацією розгорілася дуже жвава дискусія, де було чимало відверто образливих коментарів. Це призвело до того, що 4 березня дівчина написала, що звільняється з ЦВК.

"Реальність поки така, що держслужба не потребує нових людей. Не тому, що вона не приймає на роботу людей з рожевими волоссям або тому, що вони в минулому малювали фалоси на особистій виставці картин. Ні, саме суспільство у своїй більшості не готове до того, що людина має право бути собою, навіть якщо вона працює на державу. Особливо якщо це так", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, Фокус розбирався у тому, як зламаний вібратор став символом ненависті українців до самих себе, і наскільки жорсткими повинні бути межі між різними ролями одної і тої ж людини.