"Иметь вибратор – это нормально": Милованов заступился за уволившуюся из ЦИК Яременко (видео)

По мнению чиновника, часть украинского общества отстает от Европы по части сексуального образования, и пост помощницы председателя Центризбиркома Украины по коммуникациям Анжелы Яременко это показал.

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов высказал свое мнение в связи с историей с увольнением Яременко после поста в соцсети про вибратор.

"Это нормально – иметь вибратор. Ничего такого здесь нет. Это просто показывает отсталость части нашего общества в плане сексуального образования. В мире это давно нормально", – заявил он в эфире программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Он также вспомнил о том, что его шокировало во время работы в Германии 15 лет назад.

"Для меня тогда как для украинца было шоком — я занимался йогой на улице, по диагонали был гей-клуб, а напротив – секс-шоп, и еще по диагонали – церковь. И они все вместе, буквально 10 метров друг от друга, как-то уживались. А у нас вибратор себе кто-то купил — все, новость уровня национальных", – подчеркнул он.

Как известно, Анжела Яременко, которая ведет в Facebook блог под ником Bad Mama, рассказала историю о том, как на День святого Валентина получила в подарок сломанный вибратор.

Под публикацией разгорелась очень оживленная дискуссия, где было немало откровенно обидных комментариев. Это привело к тому, что 4 марта девушка написала, что увольняется из ЦИК.

"Реальность пока такова, что госслужба не нуждается в новых людях. Не потому, что она не принимает на работу людей с розовыми волосами или потому, что они в прошлом рисовали фаллосы на личной выставке картин. Нет, само общество в своей большей части не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство. Особенно если это так", – говорится в публикации.

Напомним, Фокус разбирался в том, как сломанный вибратор стал символом ненависти украинцев к самим себе, и насколько жесткими должны быть границы между разными ролями одного и того же человека.