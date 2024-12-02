750 годин кропіткої роботи: дочка Гвінет Пелтроу з'явилася на балу в сукні Valentino (фото)

Еппл Мартін робить перші кроки у світі шоу-бізнесу. Дочка акторки пішла по стопах батька і будує музичну кар'єру.

Дочка знаменитої актриси Гвінет Пелтроу від першого шлюбу з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном, співачка-початківець Еппл Мартін у шикарній дизайнерській сукні з'явилася на Балу дебютанток у Парижі в суботу. Яскравими знімками красуні 1 грудня поділився Vogue на своїй сторінці в Instagram.

Паризький бал Le Bal des Dеbutantes запрошує на захід молодих жінок з найпрестижніших і найбагатших родин з Європи, Азії, Африки та США.

20-річна Еппл, дочка засновниці Goop 52-річної Гвінет Пелтроу і 47-річного Кріса Мартіна, продемонструвала небесно-блакитну сукню від модного дому Valentino, розроблену Алессандро Мікеле. На її створення пішло 750 годин кропіткої роботи майстрів. Гламурна сукня без бретелей складалася з шести ярусів шовкового плісированого шифону з чорним шовковим бантом у зоні талії. Мартін завершила гламурний образ босоніжками Valentino з ремінцями тон. Дівчина розпустила свої світлі локони і нанесла сяючий макіяж. З прикрас на ній були невеликі золоті сережки, тонкий браслет і красива каблучка з діамантами.

Еппо приєднується до довгої низки відомих молодих жінок, які дебютували на Le Bal. У вищому суспільстві в стильних образах також з'явилися Лілі Коллінз, Ава Філіп, Скаут Вілліс, Маргарет Куеллі та Елла Бітті. Бал позиціонується як благодійний захід зі збору коштів на користь двох організацій, пов'язаних зі здоров'ям дітей.

Раніше, 2 червня, Гвінет Пелтроу розповіла про шлюб із Крісом Мартіном. За більш ніж 10 років подружнього життя зіркова пара двічі стала батьками. Від їхнього союзу підростають дочка Еппл і син Мозес.