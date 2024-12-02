750 часов кропотливой работы: дочь Гвинет Пэлтроу появилась на балу в платье Valentino (фото)

Эппл Мартин делает первые шаги в мире шоу-бизнеса. Дочь актрисы пошла по стопам отца и строит музыкальную карьеру.

Дочь знаменитой актрисы Гвинет Пэлтроу от первого брака с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, начинающая певица Эппл Мартин в шикарном дизайнерском платье появилась на Балу дебютанток в Париже в субботу. Яркими снимками красавицы 1 декабря поделился Vogue на своей странице в Instagram.

Парижский бал Le Bal des Dеbutantes приглашает на мероприятие молодых женщин из самых престижных и богатых семей из Европы, Азии, Африки и США.

20-летняя Эппл, дочь основательницы Goop 52-летней Гвинет Пэлтроу и 47-летнего Криса Мартина, продемонстрировала небесно-голубое платье от модного дома Valentino, разработанное Алессандро Микеле. На его создание ушло 750 часов кропотливой работы мастеров. Гламурное платье без бретелек состояло из шести ярусов шелкового плиссированного шифона черным шелковым бантом в области талии. Мартин завершила гламурный образ босоножки Valentino с ремешками тон. Девушка распустила свои светлые локоны и нанесла сияющий макияж. Из украшений на ней были небольшие золотые серьги, тонкий браслет и красивое кольцо с бриллиантами.

Эппо присоединяется к длинному ряду известных молодых женщин, дебютировавших на Le Bal. В высшем обществе в стильных образах также появились Лили Коллинз, Ава Филипп, Скаут Уиллис, Маргарет Куэлли и Элла Битти. Бал позиционируется как благотворительное мероприятие по сбору средств в пользу двух организаций, связанных со здоровьем детей.

Ранее, 2 июня, Гвинет Пэлтроу рассказала о браке с Крисом Мартином. За более чем 10 лет супружеской жизни звездная пара дважды стала родителями. От их союза подрастают дочь Эппл и сын Мозес.