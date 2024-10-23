Версаль із піску: мільярдер продає за 108 мільйонів доларів маєток, який будував 15 років (фото)

Місцеві називають маєток бізнесмена-мільярдера Дарвіна Дісона на скелях затоки Ла-Хоя "Піщаним замком". Комплекс має 10 спалень, басейн, бар, фітнес-центр і приватний пляж.

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Американський мільярдер Дарвін Дісон придбав маєток "Піщаний замок" на каліфорнійському узбережжі Тихого океану у 2009 році заради краєвиду, заплативши за нього 26 мільйонів доларів. Після того він повністю переробив будівлю за своїм смаком у французькому стилі, а тепер виставляє його на продаж за 108 мільйонів доларів, повідомляє New York Post.

"Піщаний замок" наслідує Версальський палац

"Замок" розташований на скелях затоки Ла-Хойя в каліфорнійському окрузі Сан-Дієго, США.

За словами журналістів, кімнати маєтку, оздоблені мозаїкою, мармуром, колонами та акцентними деталями з чистого золота, антикварними меблями, нагадують про стару Європу. Гостьовий будинок побудований за зразком Малого Тріанона — невеликого палацу на землях Версальського палацу у Франції.

"Піщаний замок" займає площу понад 1 200 квадратних метрів, включно з приватним пляжем, басейном і фітнес-центром.

Велика вітальня в головному будинку оздоблена кесонними стелями з багаторівневими прямокутними заглибленнями і балками, арочні вікна дивляться на затоку. За обіднім столом під кришталевою люстрою з позолоченими деталями у їдальні можуть розміститися 16 гостей.

Гостьовий дім всередині має свою родзинку: бар у морській тематиці, який віддзеркалює бар на яхті Дісона. Він прикрашений натхненними морем картинами і парою статуй русалок 18-го століття.

Збоку до "Піщаного замку" прибудований гостьовий дім у версальському стилі Фото: Скриншот

Що спонукало Дарвіна Дісона побудувати свій "Версаль"

Журналісти зазначають, що мільярдер хотів поєднати в інтер'єрі маєтку французьку елегантність і дух культового готелю Du Cap-Eden-Roc у французькому місті Антіб, яким він давно захоплюється. Щоб інтер’єри відповідали його грандіозному баченню, він найняв найкращого дизайнера Тімоті Коррігана, клієнтами якого були голлівудська еліта і британська королівська родина.

Кожен предмет меблів, від килимів до портьєв, виготовили на замовлення спеціально для маєтку.

Крім того, повідомляється, що Дісону не сподобався каліфорнійський пляжний пісок, і він імпортував приблизно на 40 000 доларів пісок із національного гольф-клубу Огасти в Джорджії.

"Кожен, хто дивиться турнір з гольфу, знає, що це вражаючий відтінок білого", — сказав він виданню Wall Street Journal.

Загалом, за оцінками Дісона, він вклав близько 60 мільйонів доларів у будівництво "Піщаного замку", не враховуючи витрати на землю. Незважаючи на всі витрачені зусилля та гроші, Дісон каже, що настав час відпустити маєток, бо він не користується ним так часто, як іншими будинками для відпусток у Далласі, біля озера Сідар-Крік і в Кабо-Сан-Лукасі. За словами агентів Бретта Дікінсона та Росса Кларка з Compass, особняк поб'є рекорди, оскільки буде виставлений на продаж із ціною 108 мільйонів доларів.

Журналісти зазначають, що наразі Дарвін Дісон проживає в Далласі, штат Техас. Там він є відомим донором Республіканської партії США.

Нагадаємо, 25 вересня ЗМІ повідомляли, що Джим Керрі вп'яте знизив ціну на свій маєток у Лос-Анжелесі. Актор зазначив, що прожив у будинку майже 30 років і тепер хотів би, щоб він порадував когось іншого.

Також 20 вересня New York Post повідомляв, що голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вирішив копити розкішний маєток для своїх доньок за 25 мільйонів доларів. По сусідству розташувалися будинки Дженніфер Лопес, Брук Шилдс та Джона Бон Джові.