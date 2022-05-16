Гвінет Пелтроу показала свою 18-річну доньку від фронтмена Coldplay

Еппл Мартін — старша дочка Гвінет та фронтмена Coldplay Кріса Мартіна.

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Донька голлівудської акторки та бізнесвумен Гвінет Пелтроу Еппл Мартін із розмахом відсвяткувала своє 18-річчя, і знаменитість поділилася в сторіс Instagram знімком із дівчиною. 49-річна акторка позує з Еппл, обіймаючись біля живоплоту, прикрашеного неоновим світлом у формі рожевого яблука, а також рожевим неоновим серцем.

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На Гвінет — чорно-біла сукня без бретельок з принтом бабок, а Еппл виглядає елегантно в біло-блакитній сукні з квітковим принтом та бретельками-спагетті.

Мати й дочка, які більше схожі на сестер, також мали однакові зачіски — розпущене довге світле волосся.

[ + – ] Гвінет Пелтроу з дочкою Еппл Фото: Скриншот

Засновниця бренду Goop також опублікувала знімок блакитноокої блондинки в красивій білій сукні, що дивиться на відображення в дзеркалі.

"18. Сьогодні вранці я трохи втратила дар мови. Я не могла б більше пишатися жінкою, якою ти є. Ти все, про що я могла мріяти, і навіть більше. Гордість не приховує цього, моє серце переповнюється почуттями, які я не можу висловити словами.Ти глибоко екстраординарна у всіх розуміннях. З днем ​​народження, моя люба дівчинко. Я сподіваюся, ти знаєш, наскільки ти особлива і скільки світла ти принесла всім, кому пощастило знати тебе. Особливо мені. Я говорю це весь час і ніколи не перестану… словами тітки Дрю, я народилася того дня, коли народилася ти. Я тебе люблю. ❤️ Мама", — написала Гвінет.

[ + – ] Еппл Мартін – 18 Фото: Скриншот

Еппл — дочка Пелтроу та фронтмена Coldplay Кріса Мартіна. Вони також мають сина, на ім'я Мойсей, якому минулого місяця виповнилося 16 років. Пара була одружена з 2003 по 2016 рік. Згідно з The Sun, вони розлучилися 6 травня 2013 року.

У березні минулого року володарка "Оскара" зізналася, що насправді ніколи не хотіла розлучатися з Мартіном.

Зараз Гвінет одружена з одним із творців Glee, продюсером Бредом Фалчаком, а Мартін вже п'ятий рік зустрічається із зіркою "50 відтінків сірого" Дакотою Джонсон. Пара живе разом в особняку в Малібу вартістю $14,4 млн.

[ + – ] Гвінет зі своїм чоловіком Бредом Фалчаком

Нагадаємо. Нещодавно Гвінет Пелтроу представила підгузки із шерсті альпаки з бурштиновими застібками.