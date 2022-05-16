Гвинет Пэлтроу показала свою 18-летнюю дочь от фронтмена Coldplay

Эппл Мартин – старшая дочь Гвинет и фронтмена Coldplay Криса Мартина.

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Дочь голливудской актрисы и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин с размахом отпраздновала свое 18-летие, и знаменитость поделилась в сторис Instagram снимком с девушкой. 49-летняя актриса позирует с Эппл в обнимку у живой изгороди, украшенной неоновым светом в форме розового яблока, а также розовым неоновым сердцем.

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На Гвинет – черно-белое платье без бретелек с принтом стрекоз, а Эппл выглядит элегантно в бело-голубом платье с цветочным принтом и бретельками-спагетти.

Мать и дочь, которые больше походили на сестер, также имели одинаковые прически – распущенные длинные светлые волосы.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл Фото: Скриншот

Основательница бренда Goop также опубликовала снимок голубоглазой блондинки в красивом белом платье, смотрящей на свое отражение в зеркале.

"18. Сегодня утром я немного потеряла дар речи. Я не могла бы больше гордиться женщиной, которой ты являешься. Ты все, о чем я могла мечтать, и даже больше. Гордость не скрывает этого, мое сердце переполняется чувствами, которые я не могу выразить словами. Ты глубоко экстраординарны во всех отношениях. С днем ​​рождения, моя дорогая девочка. Я надеюсь, ты знаешь, насколько ты особенная и сколько света ты принесла всем, кому посчастливилось знать тебя Особенно мне. Я говорю это все время и никогда не перестану… словами тети Дрю, я родилась в тот день, когда родилась ты. Я тебя люблю. ❤️ Мама", – написала Гвинет.

[ + – ] Эппл Мартин – 18 Фото: Скриншот

Эппл – дочь Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина. У них также есть сын по имени Моисей, которому в прошлом месяце исполнилось 16 лет. Пара была в браке с 2003 по 2016 год. Согласно The Sun, они расстались 6 мая 2013 года.

В марте прошлого года обладательница "Оскара" призналась, что на самом деле никогда не хотела разводиться с Мартином.

Сейчас Гвинет замужем за одним из создателей Glee, продюсером Брэдом Фалчаком, а Мартин уже пятый год встречается со звездой "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон. Пара живет вместе в особняке в Малибу стоимостью $14,4 млн.

[ + – ] Гвинет со своим мужем Брэдом Фалчаком

Напомним. Недавно Гвинет Пэлтроу представила подгузники из шерсти альпаки с янтарными застежками.