Гвинет Пэлтроу призналась в любви Брэду Питту через 25 лет после расставания

Пара встречалась с 1994 по 1997 год и даже обручилась, однако до свадьбы дело так и не дошло.

49-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу в общем интервью с 58-летним коллегой по цеху и бывшим возлюбленным Брэдом Питтом для Goop призналась, что до сих пор испытывает к нему чувства, которые сильнее, чем дружба.

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Среди прочих тем беседы был приближающийся День отца, и Брэд вспомнил о том, как папа Гвинет, Брюс Пэлтроу, умерший в 2002 году, сформировал его взгляд на родительство.

"Одна из многих вещей, которые мне нравились в Брюсе, – это то, что он оказал на меня глубокое влияние и я до сих пор считаю его великим человеком. В нем была справедливость, которую я очень ценил. Я думаю, это задело меня за живое", – признался Питт, добавив, что мистер Пэлтроу был для него кем-то вроде тренера или наставника.

В какой-то момент этих признаний Гвинет расччувствовалась и сказала Брэду, что очень любит его и рада обретению такого друга в жизни.

Бывшие возлюбленные поддерживают тесные отношения, и актриса даже помогает продвигать Питту его новую линию кашемира God's True Cashmere, которую ее оздоровительная компания рекламирует как идеальный подарок на День отца. Брэд рассказал, как именно отец Гвинет впервые познакомил его с кашемиром, что вдохновило его на создание собственной линии вместе с деловым партнером Сат Хари Халса.

Гвинет назвала коллекцию "такой красивой":

"Я постоянный покупатель и большой фанат. Подарила маме на День матери, ей очень понравилось. Она такая: "О, Гвинни, это похоже на теплое объятие – я никогда не снимаю его", – поделилась актриса, на что Брэд ответил: "Это знак одобрения. Это высокая планка".

Питт и Пэлтроу начали встречаться в 1994 году. Уже через год они обручилась, однако в 1997-м расстались. Гвинет закрутила роман с Беном Аффлеком и была с ним до 2000-го. Еще через три года она вышла замуж за фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Через 11 лет актриса приняла решение о "сознательном расставании".

Сейчас она замужем за Брэдом Фалчуком. Актриса даже пошутила, что нашла "своего" Брэда через 20 лет после расставания с Питтом.

Напомним, Пэлтроу показала повзрослевшую дочь от Криса Мартина. Также недавно она похвасталась подгузниками премиум-класса с застежками из янтаря.