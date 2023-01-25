Дочь Гвинет Пэлтроу в экстремальном мини посетила показ Chanel

Эппл Мартин сидела в первом ряду по соседству с Ваннесой Паради и Сэди Синк.

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Модель, начинающая певица и дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Colplay Криса Мартина, 18-летняя Эппл, посетила показ новой коллекции Chanel Haute Couture на неделе моды в Париже, который состоялся в Grand Palais Ephemere.

Девушка выглядела очень стильно в фактурном мини-платье с черно-белым клетчатым рисунком и черной вставкой. Образ она дополнила подходящим кардиганом, накинутым на плечи и украшенными пуговицами с логотипом, лакированными черными лоферами, серьгами-каплями и множеством золотых браслетов.

Оставив свои светлые волосы распущенными, Эппл использовала при макияже черную подводку для глаз.

[ + – ] Для посещения показа Эппл выбрала монохромный образ Фото: Getty

Мисс Мартин сидела в первом ряду рядом со звездой "Богемской рапсодии" Люси Бойнтон. Также там можно было увидеть Роджера Федерера, Сэди Синк и Ванессу Паради.

Многие пользователи Сети, посмотрев снимки Эппл, отметили, что она гораздо больше напоминает супермодель Кейт Мосс, чем свою мать, о чем поспешили написать в комментариях.

Кроме дочери, актриса воспитывает 16-летнего сына Мозеса, отцом которого тоже является Крис. Пара была в браке более 10 лет, однако рассталась, сохранив теплые отношения. После расставания с Крисом звезда начала встречаться с Брэдом Фалчаком, объявив об их романе еще в апреле 2015 года, а в сентябре 2018-го пара поженилась.

Гвинет признавалась, что только с появлением Эппл она перестала чувствовать себя одинокой.

Напомним, ранее Фокус писал, как Гвинет Пэлтроу пережила расставание с дочерью, которая после школы уехала учиться в один из колледжей Нью-Йорка.