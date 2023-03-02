Гвинет Пэлтроу поздравила мужа с днем рождения редким фото

Как призналась актриса, именинник не сидит в соцсетях.

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50-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поздравила своего мужа с днем рождения. Редким фото оскароносная звезда экрана поделилась в Instagram с более чем 8 млн подписчиков.

"Он не увидит этого, поскольку он не сидит в социальных сетях (еще одна причина, почему он такой крутой), но давайте все равно поздравим его с днем рождения", — подписала фото с именинником Гвинет Пэлтроу.

На снимке 52-летний Брэд Фелчак изображён в белой футболке и кардигане.

[ + – ] Муж Гвинет Пэлтроу

Брэд Фелчак – американский телевизионный продюсер и сценарист. Он родился 1 марта 1971 года в Нью-Йорке. Фелчак работал над многими известными телевизионными шоу, такими как "Американская история ужасов", "Глиммер", "Номер один из списка", а также сотрудничал с Райаном Мерфи над созданием сериала "Крутые с вами".

Гвинет Пэлтроу и именинник начали встречаться в 2014 году, после того как познакомились на съемках сериала "Жизнь в руинах", где Фелчак работал как продюсер. Знаменитости поженились в сентябре 2018 года.

50-летняя Гвинет Пэлтроу, помимо актерской карьеры, также основала компанию Goop, специализирующуюся на продаже продуктов для здоровья и красоты.

Напомним, Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла тяжелые наркотики.

Также Фокус писал о выходе дочери Гвинет Пэлтроу на публику в рамках показа Chanel.