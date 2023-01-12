Гвинет Пэлтроу призналась, что употребляла тяжелые наркотики

У знаменитой актрисы была бурная молодость.

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50-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу на шоу The Late Late Show With James Corden вспомнила о годах, когда она была богата, молода и знаменита. Об этом пишет PageSix.

Говоря о том, какой была ее жизнь в 90-е, она отметила: "Это было прекрасно! Я говорю о том, что это было время, когда ты принимал кокаин и не попался! Например, ты мог бы просто быть в баре и, например, развлекаться, танцевать на столе. Что самое интересное, даже в Нью-Йорке тогда не было папарацци. Ты мог выйти из бара ранним утром и уйти домой — и никто бы не узнал".

Знаменитая актриса непредвзято относится к наркотикам, поделившись в 2019 году тем, что, по ее мнению, психоделики — это будущее для лечения психического здоровья.

"Я думаю, что то, как психоделики влияют на здоровье, психическое здоровье и зависимость, станет более распространенным явлением", — сказала она New York Times.

Несмотря на ее убеждения, обладательница "Оскара" никогда не прикасалась к каким-либо психоактивным веществам.

Напомним, Гвинет Пэлтроу и ее 18-летняя дочь Эппл оригинально попрощались с 2022 годом.

Также Фокус писал об эротических вечеринках, которые посещают Гвинет Пэлтроу и прочие звезды.