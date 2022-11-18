Секс-работницы рассказала об эротических вечеринках, которые посещают Гвинет Пэлтроу и прочие звезды
Речь идет о вечеринках в закрытом VIP-клубе SNCTM, который посещают многие голливудские звезды.
Женщины, которые назвались вымышленными именами Хейли Грейс и Джессика, рассказали о секс-вечеринках в закрытом секс-клубе SNCTM в Калифорнии, который посещают многие знаменитости. По слухам, среди завсегдатаев актриса Гвинет Пэлтроу и ведущий Билл Махер. А членство стоит 50 тысяч долларов в год. Об этом пишет NYpost.
Изначально, как рассказали Хейли Грейс и Джессика, они посещали клуб как гостьи, однако со временем начали там работать.
По их словам, атмосфера в клубе, который находится в роскошном тюдоровском особняке, схожа с атмосферой фильма "С широко закрытыми глазами", в котором главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.
SNCTM проводит эротические маскарады, частные ужины, вечеринки у бассейна и ежеквартальные занятия по фетишам и эротике.
Хейли Грейс и Джессика посещали мероприятия SNCTM в качестве гостей, прежде чем стать постоянными исполнителями в клубе.
Членство в клубе стоит 50 тысяч долларов в год, а VIP-мероприятия посещают многие знаменитости. Кто точно – неизвестно, так как списки членов клуба засекречены.
Хейли Грейс призналась, что ей нравится работать в SNCTM, потому что это позволяет ей "полностью воплощать в жизнь свои сексуальные фантазии", в том числе заниматься сексом со своим партнером на глазах у публики.
Джессика поделилась, что однажды ее, "как котенка" приковали к столу на глазах толпы, а также она много раз участвовала в БДСМ-сессиях и участвовала в групповом сексе.
Также она изображала на сессиях: девственницу, кролика и роковую женщину.
Допуск на вечеринки в клуб предоставляется исключительно по рекомендации, а претенденты оцениваются на основе их репутации, уровня имиджа, статуса и того, будут ли они хранит секреты.
Среди гостей — генеральные директоры крупных компаний, успешные бизнесмены, актеры, профессиональные спортсмены и люди искусства.
Дресс-код строгий: мужчины должны носить смокинги и галстуки-бабочки на мероприятиях, а женщины могут выбирать между элегантными вечерними нарядами и нижним бельем.
"Мы намеренно подбираем гостей так, чтобы в смешивать разные типы. Однородность скучна", — рассказал представитель SNCTM.
SNCTM славится своей осмотрительностью: фотографировать и пользоваться мобильными телефонами на мероприятиях строго запрещено.
Эротические представления, разработанные креативным директором Инкой Невала, являются центральным элементом каждого мероприятия, и именно здесь вступают в дело Хейли Грейс и Джессика.
Хейли Грейс работает штатным артистом в Нью-Йорке и дает от четырех до восьми шоу в неделю. Она специализируется на огненных, бурлескных и фетиш-спектаклях. И любит работать эротической исполнительницей в SNCTM, потому что это позволяет ей "полностью воплотить свои сексуальные фантазии".
"На последнем мероприятии я была моделью для связывания, а скрипач в этот момент исполнял серенаду. Это было просто божественно", — рассказывает она.
"Часто я начинаю вечер с танцевального выступления в стиле эмбиент, а позже устраиваю креативные сексуальные сцены на главной сцене с моим партнером или партнерами. Во внимании к деталям, которое присутствует в каждом событии, есть что-то такое, что заставляет меня ощущать его, как священным ритуалом", — призналась она.
Джессика, проживающая в Лос-Анджелесе, ранее работала в сфере технологий и финансов, прежде чем стала эротической исполнительницей.
"Меня тянуло в этот мир, потому что это было гораздо более безопасное пространство, чтобы быть собой и выражать себя без осуждения", — рассказала она.
"Мне казалось, что я попала на съемочную площадку. Энергия в комнате была наэлектризованной, и я никогда не видела столько красивых людей в одном месте", — вспомнила она своем первом опыте.
"Я была девственной жертвой, кроликом, серебряной орхидеей, черным лебедем, священным оленем и даже роковой женщиной, в зависимости от темы", — рассказала Джессика.
Джессика отметила, что некоторые женщины "склонны думать, что эти события отвратительны и унизительны", но сама она находит их "вдохновляющими".
"Если все сделано правильно, женщины контролируют всю власть в комнате и обладают всей сексуальной свободой — то, чему нас не учат в обществе", — сказала она.
Основатель клуба Дэймон Лоунер ранее заявлял, что "главная цель SNCTM — эротика человечества" и он убежден, что находится на пути к просветлению посредством сексуального удовольствия.