Секс-работницы рассказала об эротических вечеринках, которые посещают Гвинет Пэлтроу и прочие звезды

Речь идет о вечеринках в закрытом VIP-клубе SNCTM, который посещают многие голливудские звезды.

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Женщины, которые назвались вымышленными именами Хейли Грейс и Джессика, рассказали о секс-вечеринках в закрытом секс-клубе SNCTM в Калифорнии, который посещают многие знаменитости. По слухам, среди завсегдатаев актриса Гвинет Пэлтроу и ведущий Билл Махер. А членство стоит 50 тысяч долларов в год. Об этом пишет NYpost.

Изначально, как рассказали Хейли Грейс и Джессика, они посещали клуб как гостьи, однако со временем начали там работать.

По их словам, атмосфера в клубе, который находится в роскошном тюдоровском особняке, схожа с атмосферой фильма "С широко закрытыми глазами", в котором главные роли исполнили Том Круз и Николь Кидман.

SNCTM проводит эротические маскарады, частные ужины, вечеринки у бассейна и ежеквартальные занятия по фетишам и эротике.

Хейли Грейс и Джессика посещали мероприятия SNCTM в качестве гостей, прежде чем стать постоянными исполнителями в клубе.

[ + – ] Хейли Грейс стала работать в клубе SNCTM после того, как посетила пару вечеринок Фото: Instagram snctmsociety

Членство в клубе стоит 50 тысяч долларов в год, а VIP-мероприятия посещают многие знаменитости. Кто точно – неизвестно, так как списки членов клуба засекречены.

Хейли Грейс призналась, что ей нравится работать в SNCTM, потому что это позволяет ей "полностью воплощать в жизнь свои сексуальные фантазии", в том числе заниматься сексом со своим партнером на глазах у публики.

[ + – ] О вечеринках в клубе SNCTM ходят легенды Фото: Instagram snctmsociety

Джессика поделилась, что однажды ее, "как котенка" приковали к столу на глазах толпы, а также она много раз участвовала в БДСМ-сессиях и участвовала в групповом сексе.

Также она изображала на сессиях: девственницу, кролика и роковую женщину.

Допуск на вечеринки в клуб предоставляется исключительно по рекомендации, а претенденты оцениваются на основе их репутации, уровня имиджа, статуса и того, будут ли они хранит секреты.

Среди гостей — генеральные директоры крупных компаний, успешные бизнесмены, актеры, профессиональные спортсмены и люди искусства.

Дресс-код строгий: мужчины должны носить смокинги и галстуки-бабочки на мероприятиях, а женщины могут выбирать между элегантными вечерними нарядами и нижним бельем.

[ + – ] В клубе SNCTM - строгий дресс-код Фото: Instagram snctmsociety

"Мы намеренно подбираем гостей так, чтобы в смешивать разные типы. Однородность скучна", — рассказал представитель SNCTM.

SNCTM славится своей осмотрительностью: фотографировать и пользоваться мобильными телефонами на мероприятиях строго запрещено.

Эротические представления, разработанные креативным директором Инкой Невала, являются центральным элементом каждого мероприятия, и именно здесь вступают в дело Хейли Грейс и Джессика.

[ + – ] О вечеринках в клубе SNCTM ходят легенды Фото: Instagram snctmsociety

Хейли Грейс работает штатным артистом в Нью-Йорке и дает от четырех до восьми шоу в неделю. Она специализируется на огненных, бурлескных и фетиш-спектаклях. И любит работать эротической исполнительницей в SNCTM, потому что это позволяет ей "полностью воплотить свои сексуальные фантазии".

"На последнем мероприятии я была моделью для связывания, а скрипач в этот момент исполнял серенаду. Это было просто божественно", — рассказывает она.

"Часто я начинаю вечер с танцевального выступления в стиле эмбиент, а позже устраиваю креативные сексуальные сцены на главной сцене с моим партнером или партнерами. Во внимании к деталям, которое присутствует в каждом событии, есть что-то такое, что заставляет меня ощущать его, как священным ритуалом", — призналась она.

Джессика, проживающая в Лос-Анджелесе, ранее работала в сфере технологий и финансов, прежде чем стала эротической исполнительницей.

"Меня тянуло в этот мир, потому что это было гораздо более безопасное пространство, чтобы быть собой и выражать себя без осуждения", — рассказала она.

"Мне казалось, что я попала на съемочную площадку. Энергия в комнате была наэлектризованной, и я никогда не видела столько красивых людей в одном месте", — вспомнила она своем первом опыте.

"Я была девственной жертвой, кроликом, серебряной орхидеей, черным лебедем, священным оленем и даже роковой женщиной, в зависимости от темы", — рассказала Джессика.

Джессика отметила, что некоторые женщины "склонны думать, что эти события отвратительны и унизительны", но сама она находит их "вдохновляющими".

"Если все сделано правильно, женщины контролируют всю власть в комнате и обладают всей сексуальной свободой — то, чему нас не учат в обществе", — сказала она.

Основатель клуба Дэймон Лоунер ранее заявлял, что "главная цель SNCTM — эротика человечества" и он убежден, что находится на пути к просветлению посредством сексуального удовольствия.