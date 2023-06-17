Депутаты в Японии повысили возраст согласия на секс с 13 до 16 лет

В Японии с 1907 года возрастной порог согласия на секс был одним из самых низких в мире. К примеру, во Франции он составляет 15 лет, а в Германии и Китае — 14.

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В Японии депутаты решили повысить возраст согласия на секс с 13 до 16 лет. Такое решение продиктовано увеличением преступлений на сексуальной почве, пишет японская газета Japan Times.

Законопроект содержит примеры, по которым может быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании. К ним относятся совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, испуг жертвы или использование социального статуса в своих интересах.

Представители Министерства юстиции Японии заявили, что в документе нет механизмов упрощения или усложнения вынесения обвинительных приговоров по делам об изнасиловании. Однако судебные приговоры будут более последовательными, уверены чиновники.

Теперь людям, которые принуждают подростков до 16 лет к сексуальным связям, будут приговорены к тюремному заключению на срок до года или штрафу в размере 3500 долларов.

Возраст согласия на секс, ниже которого сексуальная активность считается изнасилованием, в Великобритании составляет 16 лет, во Франции — 15 лет, а в Германии и Китае — 14 лет.

В Японии с 1907 года этот порог был одним из самых низких и подростки в возрасте 13 лет могли давать личное согласие, пишет газета.

В последний раз Япония пересматривала уголовный кодекс о сексуальных преступлениях в 2017 году. А в 2019 году череда оправдательных приговоров по делам об изнасиловании спровоцировала волну протестов.

Напомним, что в Швеции планировали устроить первый чемпионат Европы по сексу. По замыслу организаторов, "матчи" должны были длиться 45 минут, заявки на участие прислали спортсмены из 20 стран.

Ранее ученые выяснили, что секс с партнером три раза в неделю значительно снижает уровень тревожности и заставляет почувствовать себя более удовлетворенными.