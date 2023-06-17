Депутати в Японії підвищили вік згоди на секс із 13 до 16 років

У Японії з 1907 року віковий поріг згоди на секс був одним із найнижчих у світі. Наприклад, у Франції він становить 15 років, а в Німеччині та Китаї — 14 років.

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У Японії депутати вирішили підвищити вік згоди на секс із 13 до 16 років. Таке рішення продиктоване збільшенням злочинів на сексуальному ґрунті, пише японська газета Japan Times.

Законопроєкт містить приклади, за якими може порушити кримінальну справу про зґвалтування. До них належать скоєння злочину у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, переляк жертви чи використання соціального статусу у своїх інтересах.

Представники Міністерства юстиції Японії заявили, що у документі немає механізмів спрощення чи ускладнення винесення обвинувальних вироків у справах зґвалтування. Проте судові вироки будуть послідовнішими, упевнені чиновники.

Тепер людям, які примушують підлітків до 16 років до сексуальних зв'язків, будуть засуджені до тюремного ув'язнення терміном до року або штрафу у розмірі 3500 доларів.

Вік згоди на секс, нижче за який сексуальна активність вважається зґвалтуванням, у Великій Британії становить 16 років, у Франції — 15 років, а в Німеччині та Китаї — 14 років.

У Японії з 1907 року цей поріг був одним із найнижчих і підлітки віком 13 років могли давати особисту згоду, пише газета.

Востаннє Японія переглядала кримінальний кодекс про сексуальні злочини у 2017 році. А у 2019 році низка виправдувальних вироків у справах про зґвалтування спровокувала хвилю протестів.

Нагадаємо, що у Швеції планували влаштувати перший чемпіонат Європи з сексу. За задумом організаторів, "матчі" мали тривати 45 хвилин, заявки на участь надіслали спортсмени з 20 країн.

Раніше вчені з'ясували, що секс із партнером тричі на тиждень значно знижує рівень тривожності та змушує відчути себе більш задоволеними.