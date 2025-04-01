Щонайменше 6 жертв: обвинуваченого в серії зґвалтувань рівнянина засудили, а тоді відпустили з-під варти, — ЗМІ

Рівненський суд засудив до 10 років 36-річного обвинуваченого у серії зґвалтувань, які були скоєні у Рівному у Гідропарку упродовж 2013-2019-х років. Однак 5 років, які він перебував у слідчому ізоляторі, порахували "день за два", та відпустили після виголошення вироку.

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Про подробиці справи та виголошення вироку рівнянину повідомило видання Четверта студія 31 березня.

Рівненський міський суд у понеділок, 31 березня, визнав чоловіка винним у зґвалтуваннях та нанесенні тілесних ушкоджень. Версія слідства полягає у тому, що обвинувачений скоїв як мінімум шість нападів на жінок у Рівному, під час яких також завдавав ушкоджень — бив та душив своїх жертв. При цьому слідство не виключає, що жертв могло бути більше: шестеро — це ті випадки, які розглядав суд.

У 2019 році його спіймали та посадили до слідчого ізолятора, де він пробув 5 років. Цей час перебування суд порахував йому як "день за два", як визначає так званий "закон Савченко".

Цей закон передбачає зміни у Кримінальному кодексі, відповідно до яких один день попереднього тримання під вартою зараховується як два дні позбавлення волі за ґратами при визначенні судом строку покарання за скоєний злочин.

Адвокати, які у суді представляли жертв нападника, висловили своє обурення та заявили про те, що "закон Савченко" не повинні були застосовувати у цьому випадку. Правозахисники готуються складати апеляцію та оскаржувати таке рішення суду.

Адвокат обвинуваченого у злочинах також заявив про те, що готує апеляцію. Він вважає, що рівнянин винен лише у нанесенні тілесних ушкоджень, і то — лише за останнім випадком, як повідомило видання.

Також журналісти повідомили, що адвокати та жертви, які були присутніми на засіданні суду, зазначили, що "бояться помсти" від нападника, якого відпустили з-під варти.

За даними видання Zaxid.net, чоловіка було затримано влітку 2019 року, коли він напав на свою сусідку. Вона його впізнала та доповіла про злочин правоохоронцям, після чого почалося розслідування. У 2021 році у Рівному відбулися протести через те, що обвинуваченого випустили під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що звільнений через секс-скандал у КНУ Микита Василенко намагається поновитися на посаді через суд. Про це стало відомо 10 березня.

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