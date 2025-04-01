По меньшей мере 6 жертв: обвиняемого в серии изнасилований ривненчанина осудили, а потом отпустили из-под стражи, — СМИ

Ровенский суд приговорил к 10 годам 36-летнего обвиняемого в серии изнасилований, которые были совершены в Ровно в Гидропарке в течение 2013-2019-х годов. Однако 5 лет, которые он находился в следственном изоляторе, посчитали "день за два", и отпустили после вынесения приговора.

Related video

О подробностях дела и вынесении приговора ривненчанину сообщило издание Четвертая студия 31 марта.

Ривненский городской суд в понедельник, 31 марта, признал мужчину виновным в изнасилованиях и нанесении телесных повреждений. Версия следствия заключается в том, что обвиняемый совершил как минимум шесть нападений на женщин в Ривне, во время которых также наносил повреждения — бил и душил своих жертв. При этом следствие не исключает, что жертв могло быть больше: шестеро — это те случаи, которые рассматривал суд.

В 2019 году его поймали и посадили в следственный изолятор, где он пробыл 5 лет. Это время пребывания суд посчитал ему как "день за два", как определяет так называемый "закон Савченко".

Этот закон предусматривает изменения в Уголовном кодексе, согласно которым один день предварительного содержания под стражей засчитывается как два дня лишения свободы за решеткой при определении судом срока наказания за совершенное преступление.

Адвокаты, которые в суде представляли жертв нападавшего, выразили свое возмущение и заявили о том, что "закон Савченко" не должны были применять в этом случае. Правозащитники готовятся составлять апелляцию и обжаловать такое решение суда.

Адвокат обвиняемого в преступлениях также заявил о том, что готовит апелляцию. Он считает, что ривненчанин виновен только в нанесении телесных повреждений, и то — только по последнему случаю, как сообщило издание.

Также журналисты сообщили, что адвокаты и жертвы, которые присутствовали на заседании суда, отметили, что "боятся мести" от нападавшего, которого отпустили из-под стражи.

По данным издания Zaxid.net, мужчина был задержан летом 2019 года, когда он напал на свою соседку. Она его узнала и доложила о преступлении правоохранителям, после чего началось расследование. В 2021 году в Ровно состоялись протесты из-за того, что обвиняемого выпустили под домашний арест.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что уволенный из-за секс-скандала в КНУ Никита Василенко пытается восстановиться в должности через суд. Об этом стало известно 10 марта.

Также Фокус узнавал о студентке ЛНУ, которая прекратила обучение из-за того, что преподаватели "легитимизируют зло".