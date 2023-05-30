У Швеції відбудеться перший чемпіонат Європи з сексу

Швеція першою зареєструвала секс як вид спорту та вирішила влаштувати турнір.

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Шведська федерація сексу (SSF) планує провести перший чемпіонат Європи з сексу 8 червня 2023 року у Гетоборзі. Змагання пройдуть з 16 дисциплін, серед яких прелюдія, витривалість, креативність у виборі пози, кількість оргазмів та інше.

Шведська федерація сексу – це реальна структура, яка існує з 2016 року, яка навіть має свій офіційний сайт.

"Матчі" триватимуть 45 хвилин, а переможця визначить професійне журі разом із глядачами. Свої заявки на участь вже надіслали спортсмени із 20 країн.

SSF поки що єдина організація у світі, яка зареєструвала секс як вид спорту. У її маніфесті йдеться, що найважливішим мотивом є "рішуча протидія пануванням чоловіків над жінками".

"Секс — один із небагатьох видів спорту (якщо не єдиний), у якому жінки домінують майже на всіх рівнях. Це важкий удар по чоловікам, які тисячі років таврували жінок. Дівчата перевершують хлопців практично у всіх сексуальних дисциплінах, що викликає суспільний резонанс серед аудиторії, яка, як і раніше, бажає чоловічого домінування над жінками", — йдеться у тексті заяви.

Новину про незвичайний конкурс вже опублікували кілька великих та авторитетних світових ЗМІ. Втім, цілком імовірно, що це — блискучий піар-хід голови федерації Дракона Братича, який за сумісництвом є власником однієї з найбільших мереж стрип-барів у Швеції.

Раніше Фокус писав 7 способів повернути секс у стосунки.