"Хотів заспокоїти": тренер побив 8-річну ученицю після поразки на чемпіонаті по тхеквондо

Як з'ясувалось, тренер, який побив ученицю — це її батько. Європейський союз тхеквондо на 6 місяців усунув чоловіка від змагань.

Тренер з тхеквондо 8-річної Валіни Фетіу з Косово дав їй ляпаса по обличчю після того, як дівчина програла поєдинок у фіналі чемпіонату Європи та зайняла друге місце. Про це пише Kurir.

Фінал турніру проходив у столиці Албанії — Тирані. У завершальному поєдинку зійшлись представниця Косово та Сербії Ніна Славич. Після того, як перемогла сербка, дівчина підійшла до тренера, який зняв з неї шолом, а потім вдарив по щоці долонею.

Як з'ясувалось, тренером дівчини був її батько — Валмір Фетіу. За його словами, донька була дезорієнтована і розлючена через поразку, що змусило його привести її до тями.

"Я просто хотів її заспокоїти і дати їй зрозуміти, що вона посідає друге місце і що в неї будуть інші можливості", — пояснив Валмір.

Проте Європейський союз тхеквондо (ETU) вирішив покарати тренера-батька та усунув його на шість місяців від усіх змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, 8 листопада матч Ліги Європи у Амстердамі закінчився масовими нападами на ізраїльтян.

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