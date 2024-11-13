"Хотел успокоить": тренер избил 8-летнюю ученицу после поражения на чемпионате по тхэквондо

Как выяснилось, тренер, который избил ученицу — это ее отец. Европейский союз тхэквондо на 6 месяцев отстранил мужчину от соревнований.

Тренер по тхэквондо 8-летней Валины Фетиу из Косово дал ей пощечину по лицу после того, как девушка проиграла поединок в финале чемпионата Европы и заняла второе место. Об этом пишет Kurir.

Финал турнира проходил в столице Албании — Тиране. В заключительном поединке сошлись представительница Косово и Сербии Нина Славич. После того, как победила сербка, девушка подошла к тренеру, который снял с нее шлем, а затем ударил по щеке ладонью.

Как выяснилось, тренером девушки был ее отец — Валмир Фетиу. По его словам, дочь была дезориентирована и разъярена из-за поражения, что заставило его привести ее в чувство.

"Я просто хотел ее успокоить и дать ей понять, что она занимает второе место и что у нее будут другие возможности", — пояснил Валмир.

Однако Европейский союз тхэквондо (ETU) решил наказать тренера-отца и отстранил его на шесть месяцев от всех соревнований под своей эгидой.

Напомним, 8 ноября матч Лиги Европы в Амстердаме закончился массовыми нападениями на израильтян.

Фокус также писал о том, как жокей рискнул жизнью, чтобы помочь лошади, которая упала на скачках.