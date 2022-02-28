Международная федерация тхэквондо лишила Путина черного пояса

Кроме черного пояса, российский президент потерял еще один почетный спортивный титул.

Российского президента Владимира Путина лишили почетного черного пояса 9-го дана, присвоенного ему в ноябре 2013 года. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации тхэквондо.

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"Всемирное тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению Всемирного тхэквондо "Мир дороже триумфа" и ценностям Всемирного тхэквондо уважения и терпимости", – говорится в заявлении.

Также, в знак солидарности с Международным олимпийским комитетом на мероприятиях, посвященных Всемирному тхэквондо, не будут вывешиваться или исполняться национальные флаги или гимны России и Беларуси. Всемирное тхэквондо и Европейский союз тхэквондо не будут организовывать или признавать соревнования по тхэквондо в России и Беларуси.

"Мысли мирового тхэквондо с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное окончание этой войны", – говорится в сообщении.

Накануне, 27 февраля, Путин лишился еще одного спортивного звания. Он – больше не почетный президент и не посол Международной федерации дзюдо (IJF).

"В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – гласит сайт.

Кроме того, 26 февраля IJF отменила проведение международного турнира серии "Большой шлем", который должен был пройти в Казани 20-22 мая.

Российский президент возглавлял федерацию с 2008 года. Поддерживающий Кремль олигарх и давний друг Путина Аркадий Ротенберг остается в исполнительном комитете IJF в качестве менеджера по развитию.

Тем временем в Украине вовсю идет работа, направленная на то, чтобы привлечь к ответственности россиян за военные преступления. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ее коллеги из ряда европейских стран уже высказали готовность помочь собрать доказательства для Международного трибунала.

Напомним, украинские боксеры с мировым именем Александр Усик и Василий Ломаченко записались в ряды территориальной обороны.