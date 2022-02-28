Міжнародна федерація тхеквондо позбавила Путіна чорного пояса

Окрім чорного поясу, російський президент втратив ще один почесний спортивний титул.

Російського президента Володимира Путіна позбавили почесного чорного поясу 9-го дана, якого він привласнив у листопаді 2013 року. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої федерації тхеквондо.

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"Всесвітнє тхеквондо рішуче засуджує жорстокі напади на безневинні життя в Україні, які суперечать баченню Всесвітнього тхеквондо "Мир дорожчий за тріумф" і цінності Всесвітнього тхеквондо поваги й терпимості", – йдеться в заяві.

Також, на знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом на заходах, присвячених Всесвітньому тхеквондо, не вивішуватимуться чи не виконуватимуться національні прапори чи гімни Росії та Білорусі. Всесвітнє тхеквондо та Європейський союз тхеквондо не організовуватимуть чи визнаватимуть змагання з тхеквондо в Росії та Білорусі.

"Думки світового тхеквондо з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне закінчення цієї війни", – йдеться в повідомленні.

Напередодні, 27 лютого, Путін втратив ще одне спортивне звання. Він – більше не почесний президент і не посол Міжнародної федерації дзюдо (IJF).

"У світлі військового конфлікту, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу пана Володимира Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", — говорить сайт.

Крім того, 26 лютого IJF скасувала проведення міжнародного турніру серії "Великий шолом", який мав відбутися в Казані 20-22 травня.

Російський президент очолював федерацію з 2008 року. Олігарх і давній друг Путіна Аркадій Ротенберг, який підтримує Кремль, залишається у виконавчому комітеті IJF як менеджер із розвитку.

Тим часом в Україні на повну силу йде робота, спрямована на те, щоб притягти до відповідальності росіян за військові злочини. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що її колеги з низки європейських країн уже висловили готовність допомогти зібрати докази для Міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, українські боксери зі світовим ім'ям Олександр Усик і Василь Ломаченко записалися до лав територіальної оборони.