Любов не пройшла. 7 способів повернути секс до стосунків
Згодом з будь-яких, навіть найпристрасніших стосунків зникає сексуальний потяг. Так що ж варто робити парам, які прагнуть надихнутися на секс?
Так буває навіть з найкращими і закоханими парами. Спочатку ви не можете надивитися один на одного. Але з часом, особливо коли життя стає рутиною, сексуальна іскра може згаснути. За матеріалами today.com.
За словами Емі Левін, секс-тренера з Нью-Йорку і засновниці школи Ignite Your Pleasure, ознаки того, що пара знаходиться в сексуальному занепаді, можуть бути різними, але деякі з найпоширеніших виглядають так:
- Секс відбувається нечасто або взагалі відсутній.
- Секс перетворився на рутину.
- Здається, що тільки один партнер ініціює секс — і він же найчастіше отримує відмову.
Іноді партнери доходять до того, що просто припиняють бачити один в одному обʼєкт сексуальної привабливості, стверджує доктор Рейчел Нідл, професійний психолог, сертифікований сексопатолог і засновниця психологічного центру Whole Health Psychological Center у Флориді. Це вона часто чує від пар, які більше не торкаються один до одного, не тримаються за руки і не цілуються з пристрастю.
У числі інших ознак слід позначити втрату інтересу партнерів до власної зовнішності. "Зазвичай бажання і пристрасть досягають максимуму на початку стосунків. А коли люди звикають до своїх стосунків і в гру вступають нові життєві фактори, сексуальне бажання іноді згасає, якщо над ним не працювати", — стверджує психолог.
Експерти вважають, що є способи повернути секс в стосунки. "Але спочатку варто розвіяти міф про те, що секс у шлюбі завжди повинен бути спонтанним і легким, — каже Нідл. — Як і будь-який інший аспект здорових стосунків, хороший секс вимагає часу і енергії. Ви повинні докласти зусиль".
Експерти зійшлися на тому, що для початку потрібно сконцентруватися на емоційному звʼязку один з одним. Уміння спілкуватися важливе як у спальні, так і за її межами. Поставте партнеру ті ж питання, які ви могли б спокійно поставити хорошому другу. Говоріть відкрито про свої почуття, коли говорите про свій день в офісі або про свої інтимні бажання.
Як тільки спілкування повернеться на круги своя, спробуйте ці сім порад, щоб розпалити іскру:
- "Одна річ, яка викликала у вас метеликів при першій зустрічі, — це хімічний коктейль в ваших тілах", — розповідає психолог. "Так відтворіть це, зробивши щось нове. Загляньте до нового ресторану, запишіться разом урок кулінарії — зробіть щось цікаве, що вам обом дуже хочеться спробувати", — радить доктор Левін.
- На початку стосунків парам часто подобаються глибокі поцілунки, але з часом вони зазвичай припиняються. "Продовження обіймів, поцілунків та обіймів — важливий компонент здорових стосунків", — вважає фахівець.
- Вимкніть телевізор і згадайте про ті кумедні моменти, які у вас були — навіть в сексуальному плані, якщо це так, — коли ви вперше зустрілися.
- Почитайте разом книгу про секс і надихайтеся її пропозиціями. "Складіть список принаймні з десяти можливостей", — рекомендує психолог. "Не думайте, хочете ви їх спробувати чи ні. Просто перерахуйте їх". Потім оцініть кожну тему за шкалою від 1 до 5, щоб зрозуміти, наскільки ви готові її спробувати. Поділіться своїми відповідями один з одним. Подивіться, чи зможете ви придумати щось нове, щоб спробувати це разом.
- Незалежно від того, як довго ви були разом, намагайтеся бути спокусливими і зберігайте свій еротичний звʼязок на належному рівні. "Додайте стосункам елемент несподіванки. Будьте непередбачуваними. Це може допомогти зберегти взаємне бажання".
- Прочитайте еротичний роман або подивіться сексуальний фільм, щоб підняти настрій. Згадайте часи, коли ви були найбільш сексуально збуджені. "Можливо, ви навіть захочете написати сценарій фантазії, щоб поділитися зі своїм партнером", — рекомендує Нідл.
- Хоча багато людей розуміють, що потрібно змінити стосунки зі своїм партнером, їм часто потрібно поговорити з експертом, щоб зʼясувати, як це зробити, зазначає Левін. "Наявність наставника — відмінний спосіб не тільки отримати експертне керівництво та підтримку, а й попросити когось залучити вас до відповідальності щодо перетворень, які відбуваються", — пояснює експерт. Майте на увазі, каже Левін, професійні секс-тренери просто хочуть поговорити, як і будь-який терапевт.
При цьому обидва психолога вважають, що важливо памʼятати, що бажання — це як припливи і відливи. Хороша новина у тому, що ви можете змінити сексуальний сценарій у своїх стосунках. Але, як і над будь-яким іншим аспектом вашого спільного життя, вам і вашому партнеру доведеться попрацювати.