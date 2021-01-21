Любов не пройшла. 7 способів повернути секс до стосунків

Згодом з будь-яких, навіть найпристрасніших стосунків зникає сексуальний потяг. Так що ж варто робити парам, які прагнуть надихнутися на секс?

Так буває навіть з найкращими і закоханими парами. Спочатку ви не можете надивитися один на одного. Але з часом, особливо коли життя стає рутиною, сексуальна іскра може згаснути. За матеріалами today.com.

За словами Емі Левін, секс-тренера з Нью-Йорку і засновниці школи Ignite Your Pleasure, ознаки того, що пара знаходиться в сексуальному занепаді, можуть бути різними, але деякі з найпоширеніших виглядають так:

Секс відбувається нечасто або взагалі відсутній.

Секс перетворився на рутину.

Здається, що тільки один партнер ініціює секс — і він же найчастіше отримує відмову.

[ + – ] Над сексом в тривалих стосунках потрібно працювати

Іноді партнери доходять до того, що просто припиняють бачити один в одному обʼєкт сексуальної привабливості, стверджує доктор Рейчел Нідл, професійний психолог, сертифікований сексопатолог і засновниця психологічного центру Whole Health Psychological Center у Флориді. Це вона часто чує від пар, які більше не торкаються один до одного, не тримаються за руки і не цілуються з пристрастю.

У числі інших ознак слід позначити втрату інтересу партнерів до власної зовнішності. "Зазвичай бажання і пристрасть досягають максимуму на початку стосунків. А коли люди звикають до своїх стосунків і в гру вступають нові життєві фактори, сексуальне бажання іноді згасає, якщо над ним не працювати", — стверджує психолог.

Експерти вважають, що є способи повернути секс в стосунки. "Але спочатку варто розвіяти міф про те, що секс у шлюбі завжди повинен бути спонтанним і легким, — каже Нідл. — Як і будь-який інший аспект здорових стосунків, хороший секс вимагає часу і енергії. Ви повинні докласти зусиль".

[ + – ] Розпалити іскру в тривалих стосунках

Експерти зійшлися на тому, що для початку потрібно сконцентруватися на емоційному звʼязку один з одним. Уміння спілкуватися важливе як у спальні, так і за її межами. Поставте партнеру ті ж питання, які ви могли б спокійно поставити хорошому другу. Говоріть відкрито про свої почуття, коли говорите про свій день в офісі або про свої інтимні бажання.

Як тільки спілкування повернеться на круги своя, спробуйте ці сім порад, щоб розпалити іскру:

"Одна річ, яка викликала у вас метеликів при першій зустрічі, — це хімічний коктейль в ваших тілах", — розповідає психолог. "Так відтворіть це, зробивши щось нове. Загляньте до нового ресторану, запишіться разом урок кулінарії — зробіть щось цікаве, що вам обом дуже хочеться спробувати", — радить доктор Левін. На початку стосунків парам часто подобаються глибокі поцілунки, але з часом вони зазвичай припиняються. "Продовження обіймів, поцілунків та обіймів — важливий компонент здорових стосунків", — вважає фахівець. Вимкніть телевізор і згадайте про ті кумедні моменти, які у вас були — навіть в сексуальному плані, якщо це так, — коли ви вперше зустрілися. Почитайте разом книгу про секс і надихайтеся її пропозиціями. "Складіть список принаймні з десяти можливостей", — рекомендує психолог. "Не думайте, хочете ви їх спробувати чи ні. Просто перерахуйте їх". Потім оцініть кожну тему за шкалою від 1 до 5, щоб зрозуміти, наскільки ви готові її спробувати. Поділіться своїми відповідями один з одним. Подивіться, чи зможете ви придумати щось нове, щоб спробувати це разом. Незалежно від того, як довго ви були разом, намагайтеся бути спокусливими і зберігайте свій еротичний звʼязок на належному рівні. "Додайте стосункам елемент несподіванки. Будьте непередбачуваними. Це може допомогти зберегти взаємне бажання". Прочитайте еротичний роман або подивіться сексуальний фільм, щоб підняти настрій. Згадайте часи, коли ви були найбільш сексуально збуджені. "Можливо, ви навіть захочете написати сценарій фантазії, щоб поділитися зі своїм партнером", — рекомендує Нідл. Хоча багато людей розуміють, що потрібно змінити стосунки зі своїм партнером, їм часто потрібно поговорити з експертом, щоб зʼясувати, як це зробити, зазначає Левін. "Наявність наставника — відмінний спосіб не тільки отримати експертне керівництво та підтримку, а й попросити когось залучити вас до відповідальності щодо перетворень, які відбуваються", — пояснює експерт. Майте на увазі, каже Левін, професійні секс-тренери просто хочуть поговорити, як і будь-який терапевт.

При цьому обидва психолога вважають, що важливо памʼятати, що бажання — це як припливи і відливи. Хороша новина у тому, що ви можете змінити сексуальний сценарій у своїх стосунках. Але, як і над будь-яким іншим аспектом вашого спільного життя, вам і вашому партнеру доведеться попрацювати.