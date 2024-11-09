Темнокожий мужчина объяснил, почему чувствует себя белой женщиной
Ронні Гледден, який має докторський ступінь у галузі освітнього лідерства в Університеті Північного Кентуккі, дотримується ідеї, що між расами немає вроджених або біологічних відмінностей.
Професор англійської мови в Технічному і громадському коледжі Цинциннаті Ронні Гледден, який народився темношкірим хлопчиком, стверджує, що всередині він має "пригнічену білу жіночу ідентичність", й ідентифікує себе з білою жінкою, пише Daily Mail.
Ронні — частина маловідомої спільноти людей, які є "трансґраціальними", тобто вони одночасно є трансґендерами та ідентифікують себе як трансрасові. Трансрасові люди вважають, що раса — це соціальна конструкція і, отже, "вибір", але ідея "зміни" раси вельми спірна. Гледден використовує щодо себе займенник вони, замість він або вона.
Відомим прикладом трансрасової людини є Рейчел Долезал, колишня лідерка NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення), яку 2015 року було викрито як білу жінку, чия сім'я здебільшого європейського походження. Це викриття викликало обурення в усьому світі і в соціальних мережах після того, як вона заявила, що "ідея раси — це брехня".
Зі свого боку Долезал запевняла, що етнічна приналежність не є біологічною, і порівняла "трансрасовость" із трансгендерністю. Незважаючи на критику, Рейчел подвоїла акцент на своїй трансрасовій ідентичності, назвавши себе "непримиренно чорною" в документальному фільмі 2019 року.
Рейчел похвалила роботу доктора Ронні Гледден, заявивши, що вона "спонукає нас розширювати нашу концепцію прийняття і включення".
Доктор Ронні, який має докторський ступінь у галузі освітнього лідерства в Університеті Північного Кентуккі, дотримується ідеї, що між расами немає вроджених або біологічних відмінностей. Він стверджує, що раса — це соціальний конструкт, заснований на тому, як люди бачать і ставляться до інших, і як люди ставляться до себе.
"Я знаю, що раса не реальна. Це тільки тому, що так говорить суспільство", — пише Гледден у своїй книзі "Біла дівчинка всередині: Листи самопізнання між трансґендером і трансрасовим чорним чоловіком і його внутрішньою жінкою". Книга являє собою серію листів, написаних з позицій ідентичності доктора Гледдена як чорного чоловіка і білої жінки.
У 19 років Ронні зробив ринопластику в поєднанні з "деякою роботою над губами", а також використовує тональний крем світлішого відтінку, ніж власна шкіра. Водночас Гледден визнає, що зовнішній вигляд не передає світові внутрішнє відчуття того, що він, вірніше, вони — біла жінка.
"Моя шкіра досить смаглява з точки зору кольору обличчя. У мене густе волосся. Воно в'ється і кучеряветься. Воно робить багато різних речей, але я бачу в цьому вираз мого розуму", — каже Ронні в інтерв'ю BBC Radio 4.
Білою жінкою Ронні почав відчувати себе в ранньому дитинстві. У дошкільному віці, у чотири роки, він хотів бути схожим на своїх білих ровесниць, мріяв про світле волосся, яке розвівається на вітрі, і рум'янець.
На TedX Ронні пояснив:
"Я представляюся як чорний і чоловік, але всередині я тримаю в собі білу дівчину. Тоді я знав, що мене тягне до естетики білої жінки. Я магнетично зв'язувався з текстурою волосся, кольором шкіри, будовою кісток, соціальними сигналами і математикою всього цього".
Ронні описав це усвідомлення як "дивовижне, таке, що спантеличує, лякає і вкрай незручне, якщо не сказати більше". Розуміння всього цього призвело до депресії.
За словами Гледдена, люди можуть стверджувати, що, будучи маленькою дитиною, оточеною здебільшого білими дітьми, "було б логічно, що ви почувалися б так, ніби саме так ви маєте виглядати".
Однак це почуття перейшло і в доросле життя. Після двох десятиліть терапії Ронні приймає себе і свою ідентичність, говорячи про це відкрито.
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