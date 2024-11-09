Темнокожий мужчина объяснил, почему чувствует себя белой женщиной

Ронни Глэдден, имеющий докторскую степень в области образовательного лидерства в Университете Северного Кентукки, придерживается идеи, что между расами нет врожденных или биологических различий.

Профессор английского языка в Техническом и общественном колледже Цинциннати Ронни Глэдден, который родился темнокожим мальчиком, утверждает, что внутри у него есть "подавленная белая женская идентичность", и идентифицирует себя с белой женщиной, пишет Daily Mail.

Ронни – часть малоизвестного сообщества людей, которые являются "трансграциальными", то есть они одновременно являются трансгендерами и идентифицируют себя как трансрасовые. Трансрасовые люди считают, что раса — это социальная конструкция и, следовательно, "выбор", но идея "изменения" расы весьма спорна. Глэдден использует в отношении себя местоимение они, вместо он или она.

Известным примером трансрасового человека является Рэйчел Долезал, бывшая лидер NAACP (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения), которая в 2015 году была разоблачена как белая женщина, чья семья в основном европейского происхождения. Это разоблачение вызвало возмущение во всем мире и в социальных сетях после того, как она заявила, что "идея расы – это ложь".

В свою очередь Долезал уверяла, что этническая принадлежность не является биологической, и сравнила "трансрасовость" с трансгендерностью. Несмотря на критику, Рэйчел удвоила акцент на своей трансрасовой идентичности, назвав себя "непримиримо черной" в документальном фильме 2019 года.

Рэйчел похвалила работу доктора Ронни Глэдден, заявив, что она "побуждает нас расширять нашу концепцию принятия и включения".

Доктор Ронни, имеющий докторскую степень в области образовательного лидерства в Университете Северного Кентукки, придерживается идеи, что между расами нет врожденных или биологических различий. Он утверждают, что раса — это социальный конструкт, основанный на том, как люди видят и относятся к другим, и как люди относятся к себе.

"Я знаю, что раса не реальна. Это только потому, что так говорит общество", – пишет Глэдден в своей книге "Белая девочка внутри: Письма самопознания между трансгендером и трансрасовым черным мужчиной и его внутренней женщиной". Книга представляет собой серию писем, написанных с позиций идентичности доктора Глэддена как черного мужчины и белой женщины.

Ронни Глэдден написал книгу о принятии своей идентичности Фото: Ronnie Gladden/Instagram

В 19 лет Ронни сделал ринопластику в сочетании с "некоторой работой над губами", а также использует тональный крем более светлого оттенка, чем собственная кожа. В то же время Глэдден признает, что внешний вид не передает миру внутреннее ощущение того, что он, вернее, они – белая женщина.

"Моя кожа довольно смуглая с точки зрения цвета лица. У меня густые волосы. Они вьются и кудрявятся. Они делают много разных вещей, но я вижу в этом выражение моего ума", – говорит Ронни в интервью BBC Radio 4.

Белой женщиной Ронни начал ощущать себя в раннем детстве. В дошкольном возрасте, в четыре года, он хотел быть похожим на своих белых сверстниц, мечтал о развевающихся светліх волосах о и румянце.

На TedX Ронни объяснил:

"Я представляюсь как черный и мужчина, но внутри я держу в себе белую девушку. Тогда я знал, что меня тянет к эстетике белой женщины. Я магнетически связывался с текстурой волос, цветом кожи, строением костей, социальными сигналами и математикой всего этого".

Ронни описал это осознание как "удивительное, озадачивающее, пугающее и крайне неудобное, если не сказать больше". Понимание всего этого привело к депрессии.

Ронни Глэдден на TedX

По словам Глэддена, люди могут утверждать, что, будучи маленьким ребенком, окруженным в основном белыми детьми, "было бы логично, что вы чувствовали бы, что именно так вы должны выглядеть".

Однако это чувство перешло и во взрослую жизнь. После двух десятилетий терапии Ронни принимает себя и свою идентичность, говоря об этом открыто.

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