Иман Хелиф: почему золотая чемпионка Олимпиады 2024 стала жертвой хейта и буллинга (фото, видео)

Иман Хелиф с детства страдала из-за своего увлечения "неженским" видом спорта и внешности. Став чемпионкой Олимпийских игр-2024, она теперь намерена наказать тех, кто унижал и оскорблял ее в Интернете.

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Иман Хелиф – 25-летняя алжирская боксерша, выигравшая золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 66 кг, стала одной из самых обсуждаемых персон Игр, столкнулась с кибербуллингом и даже подала в суд на тех, кто своими постами разжигал к ней ненависть в Интернете. Фокус решил побольше рассказать о том, кто такая Иман и почему о ней так много говорят.

Первый бой на Олимпиаде 2024 и гендерный скандал

Об Иман Хелиф громко заговорили после того, как ее первый успешный бой на Олимпиаде 2024 против итальянской спортсменки Анджелы Карини продлился всего 46 секунд. После окончания поединка Карини бросила шлем на пол, закричав: "Это несправедливо!" Она отказалась от рукопожатия и упала на ринг в слезах после двух мощных ударов от соперницы.

Полное видео боя Иман Хелиф и Анджелы Карини

Позже итальянка заявила, что никгда не принимала такого сильного удара.

"Я вышла на ринг, чтобы драться. Я не сдаласься, но удар был слишком болезненным, и поэтому я сказала себе: "Хватит". Я ухожу с высоко поднятой головой", – сказала спортсменка во время общения с журналистами со слезами на глазах. Спортсменка извинилась перед своей страной за то, что продержалась всего 46 секунд, и посетовала, что она так упорно тренировалась ради этого момента, а бой закончился так быстро.

Анджела Карини извинилась перед Италией за свой молниеносный проигрыш

Иман сразу же подверглась хейту из-за своей внешности. Уже вскоре в СМИ всплыла информация, что она и боксерша из Тайваня Линь Юй-тин не прошли тесты Международной боксерской ассоциацией (IBA), возглавляемую россииянином Умером Кремлевым, на гендерную принадлежность на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели. The Guardian пишет, что именно Кремлев впервые сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что спортсмены "пытались выдать себя за женщин", а тесты ДНК "доказали, что у них есть хромосомы XY, и поэтому они были исключены из спортивных мероприятий".

По информации британского издания, которое ссылается на МОК, на самом деле Хелиф дисквалифицировали в шаге от победы в поединке за золото против Ян Лю на чемпионате мира 2023 года, выявив у нее повышение уровня тестостерона. Тайванка Линь Лишилась бронзы, потому что не выполнила требования по обоснованию результатов биохимического теста.

Фото: скрин

До этого Иман Хелиф выступала без проблем несколько лет и была дисквалифицирована IBA только после того, как победила российскую боксершу Азалию Аминеву на прошлогоднем турнире.

В прошлом году Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса руководящего органа бокса и взял на себя организацию боксерских соревнований в Париже в 2024 году. Он допустил Иман Хелиф и Линь Юй-тин к соревнованиям в Париже. Глава МОК Томас Бах заявил, что "никогда не было сомнений", что эта пара — женщины.

Проблема женского бокса была связана Бахом с тем, что он назвал более широкой, возглавляемой Россией кампанией против МОК и Парижской Олимпиады, где только 15 российских спортсменов соревнуются как нейтральные лица без своей национальной идентичности. МОК и международные спортивные организации изолировали Россию во время военного вторжения в Украину. Он назвал неприемлемой риторику агрессии и ненависти в соцсетях, которая подпитывается поветской дня.

"То, что мы видели с российской стороны и, в частности, со стороны (IBA), они уже начали кампанию по дискредитации Франции, Игр и МОК задолго до этих Игр", – подчеркнул лидер Международного олимпийского комитета.

Президент Всемирной боксерской ассоциации (World Boxing) Борис Ван дер Ворст, которая в дальнейшем надеется заменить IBA, заявил в комметарии Associated Press, что его организация всегда будет ставить безопасность спортсменов на первое место при разработке собственной политики в области здравоохранения и гендера. При этом он признал, что боевые виды спорта иногда требуют дополнительных соображений для защиты всех спортсменов.

Ванд дер Ворст не поддержал критику политики допуска МОК на Парижской Олимпиаде, призвав тех, кто не имеет глубокого понимания гендерных вопросов, доверить эти определения медицинским специалистам и ученым.

Иман Хелиф – женщина с рождения и по паспорту

По информации AP, Хелиф родилась в 1999 году в деревне Айн-Месбахе, сельской местности на северо-западе Алжира. Старшая из семи детей (шесть дочерей и сын) она воспитывалась в условиях, когда на улице традиционно играли только мальчики, а девочки редко выходили из дома.

Спортивный талант у Иман первым заметил местный тренер по боксу, когда она играла в футбол с мальчиками. Он позвал ее на тренировку в спортивный центр, расположенный примерно в 10 км от ее родной деревни. Спустя некторое время Хелиф забросила футбол и увлеклась боксом.

Отец Иман, пастух и кузнец Амар Хелиф поначалу не был против и даже согласился позволить дочери участвовать в тренировках, а ее мать продавала металлолом и кускус, чтобы заработать деньги на проезд для нее в спортзал и обратно.

Иман Хелиф с сестрой и братом Фото: Hollow dreams/Х

Вскоре в родной деревне Иман начали распространяться слухи и сплетни. В частности, семью девушки осуждалии за то, чтоо родители отпускают дочь в другой населенный пункт без сопровождения. Это заставило отца Иман изменить свое решение и попросить наследницу прекратить тренировки с тренером.

Однако, как пишет ВВС, тут вмешался дядя будущей чемпионки Рашид Джабер. Они с женой пообещали Амару присмотреть за племянницей, так как они живут ближе к спортивному центру.

"Мы приняли ее в наш дом в городе Тиарет, где мы заботились о ней, обеспечивая ей особое питание и спортивные тренировки. Мы поддерживали и поощряли ее как часть нашей семьи", – рассказал он журналистам. Двоюродные братья сопровождали Иман на тренировки и обратно, чтобы защитиить ее от любой опасности.

Навыки бокса Иман быстро улучшались. Через три года после переезда к дяде она вошла в состав сборной Алжира и приняла участие в женском чемпионате мира 2018 года. Затем Хелиф стала одной из первых трех алжирских боксерш, отправленных в Токио три года назад, где выиграла свой первый бой, но проиграла второй будущей золотой медалистке Келли Харрингтон из Ирландии.

Она также повысила свой авторитет, успешно выступив на следующих двух чемпионатах мира, и даже стала национальным послом ЮНИСЕФ в начале этого года.

Выборов золотую медаль на Играх в Париже, Иман еще раз на весь мир объявила, что является женщиной.

Чемпионка в очередной раз подчеркнула, что она – не мужчина

"Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной, я жила женщиной, я соревновалась как женщина. В этом нет никаких сомнений", – подчеркнула Хелиф.

Серебро Хелиф на чемпионате мира в Стамбуле и золото на Средиземноморских играх, лето 2022

Пол Иман подтвердил и ее отец. В интервью Reuters Амар Хелиф еще до завершения Олимпиады 2024 сказал, что гордится своей дочерью и поддерживает ее в завоевании медали для всего Алжира:

"Иметь такую ​​дочь — это честь, потому что она чемпионка, она оказала мне честь, и я поддерживаю ее, и я надеюсь, что она получит медаль в Париже. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет".

Он показал журналистам свидетельство о рождении дочери, в котором указан ее день рождения и пол.

Амар Хелиф показывает свидетельство Иман о рождении Фото: Скрин видео

"Это наш официальный семейный документ от 2 мая 1999 года, Иман Хелиф, женского пола. Здесь написано, вы можете это прочитать, этот документ не лжет", — подчеркнул мужчина.

Отец Иман Хелиф гордится своей дочерью

Глава МОК Томас Бах также СМИ заверил, что Хелиф и ее коллега из Тайваня Линь Юй-тин – женщины по рождению и по паспорту.

"У нас есть две боксерши, которые родились женщинами, были воспитаны как женщины, имеют паспорт женщин и много лет выступали как женщины. Это четкое определение женщины. Никогда не было никаких сомнений в том, что они женщины", – цитирует его AP.

Глава МОК подтвердил, что Иман Хелиф и Линь Юй-тин имеют полное право выступать в женских видах спорта

Возможен ли транс-переход в Алжире

На фоне скандала, разразившегося вокруг гендера вокруг Иман Хелиф, бывший репортер Hill Reporter Брайан Крассенштейн привел еще один довод того, что спортсменка в принципе не могла поменять пол Она из Алжира, мусульманской страны, а там нпишет в Х Брайан, транспереход невозможен:

"Факты: Хелиф не трансгендер и не транссексуал. Хелиф — биологическая женщина. В Алжире, стране, которую представляет Хелиф, трансгендерная идентичность запрещена, как и смена пола или гендера, а также медицинское или гормональное лечение для перехода в другой пол", – говорится в его твите.

По данным Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), в 1966 году Алжир принял поправку в Уголовный кодекс, запрещающую гомосексуальность. Уголовный кодекс 1966 года, принятый вскоре после обретения независимости, остается в силе и по сей день и является основным уголовным законом Алжира, уточняет Human Dignity Trust. В 2017 году Алжир отклонил конкретную рекомендацию "прекратить аресты людей за однополые отношения" в третьем цикле Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека.

Согласно статье 333 УК, в стране под запретом однополые браки, но разрешено вмешательства в отношении несовершеннолетних интерсексуалов, то есть подростков, которые не определились с гендерной идентичностью. Закон также налагает крупные штрафы и уголовные наказания на членов или лидеров неформальных объединений, которые могут признавать или пропагандировать существование людей с другой гендерной идентичностью или сексуальной ориентацией. В СМИ там соблюдают принципы ислама, который придерживается традиционного различия только двух биологических видов – мужчины и женщины.

Закон гласит, что любое лицо, совершающее публичное оскорбление скромности, наказывается тюремным заключением на срок от двух месяцев до двух лет и штрафом от 500 до двух тысяч динаров.

"Когда публичное оскорбление скромности представляет собой противоестественное действие с лицом того же пола, наказанием является тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет и штраф от 1000 до 10 000динаров", – говорится в УК Алжира.

Закон, запрещающий гомосексуальность, был принят в Алжире в 1966 году

Представители ЛГБТ-сообщества подвергаются санкциям и сейчас. В качестве примера ILGA приводит случай в марте 2023 года, когда "неуказанное количество людей" были арестовано на севере Алжира за практику "магии, колдовства и гомосексуализма" в квартире. После жалоб членов общины власти провели там обыск, найдя презервативы и ритуальные талисманы в качестве доказательств. Позже задержанных отпустили, однако неизвестно, предъявляли ли им какие*то обвинения.

По информации Human Dignity Trust, в сентябре 2023 года судебная полиция Департамента государственной безопасности Айн-Темушента арестовала мужчину за якобы пропаганду гомосексуализма в сети. Суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 10 тысяч алжирских динаров.

Иман Хелиф против кибербуллинга: новая битва

Став золотой чемпионкой Олимпиады 2024, Иман Хелиф полна решимости разобраться с теми, кто поднимал против нее волну хейта в Интернете. Джоан Роулинг и Илон Маск были названы в иске чемпионки, поданном от ее именифранцузским властям в связи с предполагаемыми "актами усугубленного киберпреследования" против нее.

Набиль Буди, парижский адвокат Хелиф, подтвердил изданию Variety, что обе фигуры были упомянуты в тексте жалобы, отправленной в Центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре.

В свою очередь прокуратура Парижа отчиталась, что получила жалобу, поданную Хелиф, и объявила о начале расследования. В ведомстве заявили, что 13 августа Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью с Центральным управлением по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти для проведения расследования по фактам киберпреследований, публичніх оскорблений и подстрекательств к дискриминации из-за пола и происхождения.

Ранее Фокус писал, что грозит Илону Маску и Джоан Роулинг после иска Иман Хелиф.