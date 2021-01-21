Любовь не прошла. 7 способов вернуть секс в отношения
Со временем из любых, даже самых страстных отношений уходит сексуальное влечение. Так что же следует делать парам, которые стремятся вдохновиться на секс?
Так бывает даже с самыми лучшими и влюбленными парами. Вначале вы не можете насмотреться друг на друга Но со временем, особенно когда жизнь становится рутиной, сексуальная искра может угаснуть. По материалам today.com.
По словам Эми Левин, секс-тренера из Нью-Йорка и основательницы школы Ignite Your Pleasure, признаки того, что пара находится в сексуальном упадке, могут быть разными, но некоторые из наиболее распространенных из них выглядят так:
- Секс происходит нечасто или вообще отсутствует.
- Секс превратился в рутину.
- Кажется, что только один партнер инициирует секс — и он же чаще всего получает отказ.
Иногда партнеры доходят до того, что просто прекращают видеть друг в друге объект сексуальной привлекательности, утверждает доктор Рэйчел Нидл, профессиональный психолог, сертифицированный сексопатолог и основательница психологического центра Whole Health Psychological Center во Флориде. Это она часто слышит от пар, которые больше не прикасаются друг к другу, не держатся за руки и не целуются со страстью.
В числе других признаков следует обозначить потерю интереса партнеров к собственной внешности. "Обычно желание и страсть достигают максимума в начале отношений. а когда люди привыкают к своим отношениям и в игру вступают новые жизненные факторы, сексуальное желание иногда угасает, если над ним не работать", — утверждает психолог.
Эксперты считают, что есть способы вернуть секс в отношения. "Но сначала следует развеять миф о том, что секс в браке всегда должен быть спонтанным и легким, — говорит Нидл. — Как и любой другой аспект здоровых отношений, хороший секс требует времени и энергии. Вы должны приложить усилия".
Эксперты сходятся на том, что для начала нужно сконцентрироваться на эмоциональной связи друг с другом. Умение общаться важно как в спальне, так и за ее пределами. Задайте партнеру те же вопросы, которые вы могли бы спокойно задать хорошему другу. Говорите открыто о своих чувствах, говорите ли вы о своем дне в офисе или о своих интимных желаниях.
Как только общение вернется на круги своя, попробуйте эти семь советов, чтобы разжечь искру:
- "Одна вещь, которая вызвала у вас бабочек при первой встрече, — это химический коктейль в ваших телах", — рассказывает психолог. "Так воссоздайте это, сделав что-нибудь новое. Загляните в новый ресторан, возьмите вместе урок кулинарии — сделайте что-нибудь интересное, что вам обоим очень хочется попробовать", — советует доктор Левин.
- В начале отношений парам часто нравятся глубокие поцелуи, но со временем они обычно прекращаются. "Продолжение объятий, поцелуев и объятий — важный компонент здоровых отношений", — считает специалист..
- Выключите телевизор и вспомните о тех забавных моментах, которые у вас были — даже в сексуальном плане, если это так, — когда вы впервые встретились.
- Почитайте вместе книгу о сексе и вдохновляйтесь ее предложениями. "Составьте список, по крайней мере, из десяти возможностей", — рекомендует психолог. "Не думайте, хотите вы их попробовать или нет. Просто перечислите их". Затем оцените каждую тему по шкале от 1 до 5, чтобы понять, насколько вы готовы ее попробовать. Поделитесь своими ответами друг с другом. Посмотрите, сможете ли вы придумать что-то новое, чтобы попробовать это вместе.
- Независимо от того, как долго вы были вместе, старайтесь быть соблазнительными и сохраняйте свою эротическую связь на должном уровне. "Добавьте отношениям элемент неожиданности. Будьте непредсказуемыми. Это может помочь сохранить обоюдное желание".
- Прочтите эротический роман или посмотрите сексуальный фильм, чтобы поднять настроение. Вспомните времена, когда вы были наиболее сексуально возбуждены. "Возможно, вы даже захотите написать сценарий фантазии, чтобы поделиться со своим партнером", — рекомендует Нидл.
- Хотя многие люди головой понимают, что нужно изменить отношения со своим партнером, им часто надо поговорить с экспертом, чтобы выяснить, как это сделать, отмечает Левин. "Наличие наставника — отличный способ не только получить экспертное руководство и поддержку, но и попросить кого-то привлечь вас к ответственности за происходящие преобразования", — поясняет эксперт. Имейте в виду, говорит Левин, профессиональные секс-тренеры просто хотят поговорить, как и любой терапевт.
При этом оба психолога считают, что важно помнить, что желание — это как приливы и отливы. Хорошая новость в том, что вы можете изменить сексуальный сценарий в своих отношениях. Но, как и над любым другим аспектом вашей совместной жизни, вам и вашему партнеру придется поработать над этим.