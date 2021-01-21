Любовь не прошла. 7 способов вернуть секс в отношения

Со временем из любых, даже самых страстных отношений уходит сексуальное влечение. Так что же следует делать парам, которые стремятся вдохновиться на секс?

Так бывает даже с самыми лучшими и влюбленными парами. Вначале вы не можете насмотреться друг на друга Но со временем, особенно когда жизнь становится рутиной, сексуальная искра может угаснуть. По материалам today.com.

По словам Эми Левин, секс-тренера из Нью-Йорка и основательницы школы Ignite Your Pleasure, признаки того, что пара находится в сексуальном упадке, могут быть разными, но некоторые из наиболее распространенных из них выглядят так:

Секс происходит нечасто или вообще отсутствует.

Секс превратился в рутину.

Кажется, что только один партнер инициирует секс — и он же чаще всего получает отказ.

[ + – ] Над сексом в длительных отношениях нужно работать

Иногда партнеры доходят до того, что просто прекращают видеть друг в друге объект сексуальной привлекательности, утверждает доктор Рэйчел Нидл, профессиональный психолог, сертифицированный сексопатолог и основательница психологического центра Whole Health Psychological Center во Флориде. Это она часто слышит от пар, которые больше не прикасаются друг к другу, не держатся за руки и не целуются со страстью.

В числе других признаков следует обозначить потерю интереса партнеров к собственной внешности. "Обычно желание и страсть достигают максимума в начале отношений. а когда люди привыкают к своим отношениям и в игру вступают новые жизненные факторы, сексуальное желание иногда угасает, если над ним не работать", — утверждает психолог.

Эксперты считают, что есть способы вернуть секс в отношения. "Но сначала следует развеять миф о том, что секс в браке всегда должен быть спонтанным и легким, — говорит Нидл. — Как и любой другой аспект здоровых отношений, хороший секс требует времени и энергии. Вы должны приложить усилия".

[ + – ] Разжечь искру в длительных отношениях

Эксперты сходятся на том, что для начала нужно сконцентрироваться на эмоциональной связи друг с другом. Умение общаться важно как в спальне, так и за ее пределами. Задайте партнеру те же вопросы, которые вы могли бы спокойно задать хорошему другу. Говорите открыто о своих чувствах, говорите ли вы о своем дне в офисе или о своих интимных желаниях.

Как только общение вернется на круги своя, попробуйте эти семь советов, чтобы разжечь искру:

"Одна вещь, которая вызвала у вас бабочек при первой встрече, — это химический коктейль в ваших телах", — рассказывает психолог. "Так воссоздайте это, сделав что-нибудь новое. Загляните в новый ресторан, возьмите вместе урок кулинарии — сделайте что-нибудь интересное, что вам обоим очень хочется попробовать", — советует доктор Левин. В начале отношений парам часто нравятся глубокие поцелуи, но со временем они обычно прекращаются. "Продолжение объятий, поцелуев и объятий — важный компонент здоровых отношений", — считает специалист.. Выключите телевизор и вспомните о тех забавных моментах, которые у вас были — даже в сексуальном плане, если это так, — когда вы впервые встретились. Почитайте вместе книгу о сексе и вдохновляйтесь ее предложениями. "Составьте список, по крайней мере, из десяти возможностей", — рекомендует психолог. "Не думайте, хотите вы их попробовать или нет. Просто перечислите их". Затем оцените каждую тему по шкале от 1 до 5, чтобы понять, насколько вы готовы ее попробовать. Поделитесь своими ответами друг с другом. Посмотрите, сможете ли вы придумать что-то новое, чтобы попробовать это вместе. Независимо от того, как долго вы были вместе, старайтесь быть соблазнительными и сохраняйте свою эротическую связь на должном уровне. "Добавьте отношениям элемент неожиданности. Будьте непредсказуемыми. Это может помочь сохранить обоюдное желание". Прочтите эротический роман или посмотрите сексуальный фильм, чтобы поднять настроение. Вспомните времена, когда вы были наиболее сексуально возбуждены. "Возможно, вы даже захотите написать сценарий фантазии, чтобы поделиться со своим партнером", — рекомендует Нидл. Хотя многие люди головой понимают, что нужно изменить отношения со своим партнером, им часто надо поговорить с экспертом, чтобы выяснить, как это сделать, отмечает Левин. "Наличие наставника — отличный способ не только получить экспертное руководство и поддержку, но и попросить кого-то привлечь вас к ответственности за происходящие преобразования", — поясняет эксперт. Имейте в виду, говорит Левин, профессиональные секс-тренеры просто хотят поговорить, как и любой терапевт.

При этом оба психолога считают, что важно помнить, что желание — это как приливы и отливы. Хорошая новость в том, что вы можете изменить сексуальный сценарий в своих отношениях. Но, как и над любым другим аспектом вашей совместной жизни, вам и вашему партнеру придется поработать над этим.